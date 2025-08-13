UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşı | Başakşehir – Viking CANLI

PODCAST CANLI YAYIN

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Başakşehir, Norveç ekibi Viking ile karşı karşıya geldi. İlk maçta deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıdaki etkili oyunu sayesinde 3-1 galip gelen Turuncu-Lacivertliler, Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak rövanş öncesi avantajı elinde bulunduruyor.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Başakşehir, bugün saat 19.00'da Norveç ekibi Viking ile karşı karşıya geldi.

İlk maçta deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıdaki etkili oyunu sayesinde 3-1 galip gelen Turuncu-Lacivertliler, Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak rövanş öncesi avantajı elinde bulunduruyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Crespo, Ömer Faruk, Deniz, Shomurodov, Selke

VİKİNG: Klaesson, Bjorshol, Roseth, Falchener, Heggheim, Bell, Askildsen, Baertelsen, Svendsen, Tripic, Berisha

🔥 İLK MAÇTA GERİ DÖNÜŞ HİKAYESİ
Norveç'te oynanan ilk karşılaşmada skor 1-0 olduktan sonra zorlansa da Başakşehir, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı çevirdi. Bu skor, temsilcimize sahasında oynayacağı rövanş öncesi önemli bir avantaj getirdi.

🎯 RÖVANŞTA HEDEF TUR
Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, taraftar desteğiyle Konferans Ligi'nde bir üst tura adını yazdırmayı hedefliyor. Viking ise iki farklı yenilginin rövanşında tüm riskleri alarak sahaya çıkacak.

📺 Maçın Yayın Bilgileri
📅 Tarih: 13 Ağustos 2025 Çarşamba

⏰ Saat: 19.00

🏟 Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

