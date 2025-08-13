Aydın'da CHP depremi AK Parti rüzgarı! Özlem Çerçioğlu ile birlikte listede 3 isim daha var

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda yaptığı açıklamada, partiye yarın yeni isimlerin katılacağını duyurdu. Başkan Erdoğan: ‘Ne kadar Aydın var burada? Göreyim!’ CHP'Lİ ÇERÇİOĞLU'NUN AK PARTİ'YE KATILMASI BEKLENİYOR

Yarın AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapılacak etkinlikte CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti saflarına katılması bekleniyor. Programda bununla ilgili bir ipucu veren Başkan Erdoğan kendisine seslenen gençlere, "Ne kadar Aydın var burada göreyim. Aydın'ı bir göreyim bakayım Aydın'ı." dedi.

Başkan Erdoğan ve Özlem Çerçioğlu (2015/Takvim.com.tr Arşiv) YARIN PARTİYE YENİ İSİMLER KATILACAK

Son üç ayda AK Parti'ye 130 bin yeni genç üyenin katıldığını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Gençlik ailemizin yeni mensuplarına, Türkiye'nin en büyük partisine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Gençlik Kolları olarak 1 milyonu aşkın üye sayımızla ülkemizin yanı sıra dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biriyiz. Tüm yıpratma kampanyalarına, her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Dosta güven, rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin AK Gençleri olarak milletimizin istikbalini omuzlarınızda taşıdığınızı aklınızdan asla çıkarmamanızı sizlerden istirham ediyorum."