Aydın'da CHP depremi AK Parti rüzgarı! Özlem Çerçioğlu ile birlikte listede 3 isim daha var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından 24'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapılacak etkinlikte AK Parti'ye hangi isimlerin katılacağı merak konusu oldu. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti saflarına katılması beklenirken Başkan Erdoğan'ın Aydın'dan 3 belediye başkanına daha rozet takacağı belirtiliyor. Hazırlıklara ilişkin parti genel merkezindeki basın toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Farklı partilerden katılımların karşılık bulacağını paylaşabilirim." dedi.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda yaptığı açıklamada, partiye yarın yeni isimlerin katılacağını duyurdu.
CHP'Lİ ÇERÇİOĞLU'NUN AK PARTİ'YE KATILMASI BEKLENİYOR
Yarın AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapılacak etkinlikte CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti saflarına katılması bekleniyor. Programda bununla ilgili bir ipucu veren Başkan Erdoğan kendisine seslenen gençlere, "Ne kadar Aydın var burada göreyim. Aydın'ı bir göreyim bakayım Aydın'ı." dedi.
Başkan Erdoğan ve Özlem Çerçioğlu (2015/Takvim.com.tr Arşiv)
YARIN PARTİYE YENİ İSİMLER KATILACAK
Son üç ayda AK Parti'ye 130 bin yeni genç üyenin katıldığını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Gençlik ailemizin yeni mensuplarına, Türkiye'nin en büyük partisine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Gençlik Kolları olarak 1 milyonu aşkın üye sayımızla ülkemizin yanı sıra dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biriyiz. Tüm yıpratma kampanyalarına, her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Dosta güven, rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin AK Gençleri olarak milletimizin istikbalini omuzlarınızda taşıdığınızı aklınızdan asla çıkarmamanızı sizlerden istirham ediyorum."
Başkan Erdoğan Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)
GÖZLER ANKARA KULİSLERİNDE
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gözler Ankara kulislerine çevrilirken Çerçioğlu'nun yanı sıra CHP'li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.
3 BELEDİYE BAŞKANI DAHA AK PARTİ'YE GEÇİYOR
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bomba gibi bir iddia siyaset kulislerine düştü. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanının (Sultanhisar, Söke ve Yenipazar) AK Parti'ye geçeceği yarınki törende Başkan Erdoğan'ın rozetlerini belediye başkanlarına takacağı iddiası gündeme geldi. Başkan Erdoğan bugün kürsüde Aydın nerede Aydın'ı göreyim şeklinde seslendi ki bu da Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddialarını biraz daha güçlendirdi." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar (AA)
FARKLI PARTİLERDEN KATILIM OLACAK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin soruya "Kişiler üzerinden yaklaşımı, rozet merasiminde Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız gerçekleştirmiş olacak. Farklı partilerden katılımların karşılık bulacağını paylaşabilirim." yanıtını verdi.
CHP'DE İSTİFA DEPREMİ
Öte yandan CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç ile Karpuzlu ve Karacasu ilçe gençlik kolları başkanları görevlerinden ve partiden, Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı ise sadece görevinden istifa etiğini açıkladı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (Belediye internet sitesi)
Özlem Çerçioğlu 11 Ağustos 1968'de Nazilli-Aydın'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli'de tamamlayan Özlem Çerçioğlu, 1988'de Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra yurt dışında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısıyla Türk cemiyetlerinde görev aldı, özel sektörde çalıştı.
Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma ve kadın hakları gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı. 22. ve 23. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi.
Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev alan Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi üyeliği de yaptı.
2009 yılında Aydın Belediye Başkanı seçildi.
2014 yılında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
2019 yılında da yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.
2024 yılında 4. kez Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.
Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir; İngilizce bilmektedir.
Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya (Belediye internet sitesi)
SULTANHİSAR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN YILDIRIMKAYA KİMDİR?
30 Eylül 1960 tarihinde Isparta'da doğmuş olup ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrenimini de Isparta' da tamamlamıştır.
Evli ve bir çocuk babası olan Yıldırımkaya, 1980 - 99 yılları arası Jantsa A.Ş. Personel Müdürlüğü, 1994 - 2001 yılları arası aynı şirkette yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Aktif siyaset yaşamına 1991 yılında başlamıştır ve 1999 - 2009 yılları arası 2 dönem Atça Belediye Başkanlığı yapmıştır.
Yaklaşık 35 yıllık çalışma hayatında konut kooperatiflerinde ve Atça Spor Kulübü'nde başkanlık da yapmıştır.
Akçay Sağ Sahil Sulama Birliği'nde encümen üyeliği ve 3 yıl başkanlık da yapan Osman Yıldırımkaya; aktif siyaset hayatına Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam ederek 30 Mart 2014, 31 Mart 2019 ve 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Sultanhisar Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştır ve halen bu görevi sürdürmektedir.
Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan (Belediye internet sitesi)
SÖKE BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA İBERYA ARIKAN KİMDİR?
Mustafa İberya Arıkan, 26 Kasım 1981 yılında Ödemiş'te doğdu.
İlköğretim, orta ve lise eğitimi İzmir'in Ödemiş ilçesinde tamamlayan Arıkan, 2003 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Ödemiş'te bir yıl avukatlık yapan Mustafa İberya Arıkan, 2006-2007 yıllarında Konya'nın Hadim ilçesinde, 2007-2011 yılları arasında Gaziantep'in Nizip İlçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. Hukuk ve adalet konularına katkı sağlamak amacıyla 2007 yılında Adalet Dergisi'nde "Avrupa Birliği Ombudsmanı" isimli makalesi yayınlandı.
2009 yılında Yüksek Lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. 2011-2013 yıllarında Kırıkkale'nin Keskin İlçesinde, 2013-2016 yıllarında Aydın Söke'de ve son olarak Manisa Adliyesinde Ağır Ceza Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı.
2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde "Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu" adlı makalesi yayınlandı.
2018 Seçimlerinde Aydın'dan 4. sıra milletvekili adayı oldu
24 Haziran 2018 yılında gerçekleşecek olan milletvekili seçimlerinde Manisa Adliyesi'ndeki Cumhuriyet Savcılığı görevinden istifa edip, Aydın'dan 4. Sıra Milletvekili adayı oldu.
"Avrupa Birliği Yargı Düzeni'nde Savcılık Kurumu" isimli kitap çalışması ile çeşitli dergilerde birçok hukuki makaleleri bulunan ve iyi düzeyde İngilizce bilen Mustafa İberya Arıkan, Ankara Üniversite'sinde yaptığı " Türk Ceza Hukuku'nda İftira" isimli tez çalışmasıyla doktorasını tamamladı.
31 Mart 2019 Seçimlerinde CHP'den Söke Belediye Meclis Üyesi seçilen Arıkan, 2019'dan bu yana Söke Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.
Burcu Arıkan ile evli ve Ela Lidya Arıkan ve Merih Arıkan adında iki çocuk babasıdır.
Yenipazar Belediye Başkanı Melik Ercan (Belediye internet sitesi)
YENİPAZAR BELEDİYE BAŞKANI MELİK ERCAN KİMDİR?
1972 yılında Yenipazar'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Yenipazar'da yaptı. Evli ve iki kız çocuğu babası. Yenipazar'da ikamet etmekte. 1993-2009 yılları arası sürücü kursu işletmeciliği yaptı. Aynı zamanda 2004 yılından bu yana da yetkili sigorta acentesi.
2014-2019 ve 2019-2024 yılları Yenipazar ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri Meclis Üyeliği yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve plan bütçe komisyonlarında görev yaptı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonucuna göre Yenipazar Belediye Başkanlığına seçildi.