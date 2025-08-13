Son Dakika
Çanakkale ve Mersin'de orman yangınları! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarına karşı ekipler teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Çanakkale ve Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü yangınlara 12 uçak, 17 helikopter, 93 arazöz, 2 iş Makinesi ve 573 personelle müdahale edildiğini bildirdi.

Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarına karşı ekipler teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor.

OGM'DEN PAYLAŞIM

Orman Genel Müdürlüğü yangınlara 12 uçak, 17 helikopter, 93 arazöz, 2 iş Makinesi ve 573 personelle müdahale edildiğini bildirdi.

 

 

 



OGM'de yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"#Mersin / #Silifke
#Çanakkale / Merkez

12 Uçak
17 Helikopter 
93 Arazöz
2 İş Makinesi 
573 Personel

Mersin Silifke'de orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın ile Çanakkale Merkez Elmacık mahallesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. 

Yangınların bir an önce kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor."

ÇANAKKALE'DE YANGIN

Çanakkale merkezde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Salihler Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

MERSİN'DEN ORMAN YANGINI

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, söndürme helikopterleri ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor.