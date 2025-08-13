Çanakkale ve Mersin'de orman yangınları! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

OGM'DEN PAYLAŞIM

Orman Genel Müdürlüğü yangınlara 12 uçak, 17 helikopter, 93 arazöz, 2 iş Makinesi ve 573 personelle müdahale edildiğini bildirdi.





OGM'de yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"#Mersin / #Silifke

#Çanakkale / Merkez

12 Uçak

17 Helikopter

93 Arazöz

2 İş Makinesi

573 Personel

Mersin Silifke'de orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın ile Çanakkale Merkez Elmacık mahallesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyoruz.

Yangınların bir an önce kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor."