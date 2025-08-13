CHP lideri Özgür Özel’in "İBB Borsası" iddiaları desteksiz çıktı | Hukuk kurmaylarına kızgın: Beni rezil ettiniz

CHP lideri Özgür Özel’in ʺİBB Borsasıʺ iddiaları desteksiz çıktı | Hukuk kurmaylarına kızgın: Beni rezil ettiniz (DHA)



Bu arada CHP'nin HSK'ya sunduğu şikayet dilekçesinde yer alan avukat-müvekkil iletişimine dair ses döküm kaydında CHP'nin adına referansla iddialar ileri sürdüğü avukatın İBB yolsuzluk soruşturması firari şüphelisi Murat gül İbrahimoğlu'ndan bahsederken "patron" dediği öğrenildi.



Kulislerde Özgür Özel'in yine eksik ve yanlış bilgilendirildiği, kamuoyu önünde yaptığı açıklamanın altını dolduracak tatmin edici bilgi-belge olmadığını görünce Cuma gününden Çarşamba gününe kadar HSK'ya başvuruyu beklettiği, ancak bir açıklama yaptığı için başvuru yapmak zorunda kaldığı ve partinin hukuk kurmaylarına da oldukça kızgın olduğu konuşuluyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN