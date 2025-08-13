İzmir'de sokaklar yeniden çöplüğe döndü! Vatandaşlar CHP'li belediyelere isyan etti: "Fareler cirit atıyor"

İzmir 'de alışık olduğumuz görüntüler tekrardan sahnelendi. Buca ve Konak olmak üzere, çeşitli bölgelerde biriken çöpler, artan sıcakların etkisiyle birlikte kötü kokuların yayılmasına neden olup, ilçede yaşayanların şikayetlerine sebep oldu.

İzmir Buca 'da yaşayan esnaf Yunus Durmaz, çöp yığınlarının uzun süredir sokaklarda kaldığını söyledi. Durmaz, "Aşırı pislik var. Sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor. Akşamları fareler çıkıyor. Dükkanımın önünde barikat kuruyorum, üç kedi besliyorum ki fare gelmesin. Gıda işiyle uğraşıyorum, bu görüntü sağlık açısından tehlikeli. Bir dönem grev vardı, tamam olabilir ama grev bitti. Hep mi grev var? Ben anlamadım. Türkiye'nin üçüncü büyük ili, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi var. Kimse el atmıyor mu çöp sorununa?" dedi.

Vatandaşlar tepkili (AA)

DAYANILMAZ BİR HAL ALDI

Konak ilçesinde ikamet eden Veysel Kızılay da "İzmir'in bu şekilde olması içler acısı. Sinekler ve böcekler çoğaldı. Koku dayanılmaz hale geldi, nefes alamıyoruz. Yakında hasta olacağız. Bu soruna bir çözüm üretsinler." dedi.

BELEDİYEDEN TATMİN ETMEYEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan ilçe belediye yetkilileri, Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin mahkeme kararıyla geçen ay kapatıldığını, toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bergama ve Tire ilçelerindeki alanlara götürüldüğünü ancak buraların uzak olması nedeniyle çöp taşıyan tırlarının geciktiğini, bunun da toplama işlemini aksattığını belirtti.