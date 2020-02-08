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  • Son Güncelleme: 08.02.2020 11:05

Son dakika: Emniyet ve Jandarma'dan ortak operasyon! ’deki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Emniyet ve jandarma birimlerinin kırsalındaki operasyonunda, gri kategoride aranan 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Gri Liste’deki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 500 bin TL ödülle 'de aranan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu 'Bager' kod adlı 'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda, 'Terörden Arananlar'da 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran silahıyla birlikte bugün etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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