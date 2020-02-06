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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 10:34

Son dakika: duyurdu: Büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Son dakika haberi... , büyükşehirlerde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 'lı 2 teröristin, toprağa gömdükleri 5,5 kilogram yla yakalandığını bildirdi. Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürülen teröristlerin, başka bölgelere de patlayıcı malzeme gömmüş olabilecekleri şüphesiyle sorgularına devam ediliyor.

Eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'nın Nilüfer ilçesinde dün öğle saatlerinde 155 polis imdat hattına yapılan ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi durdurdu.

Ekipler, yaptıkları kimlik sorgulamasında H.D. ve F.K'nin bölücü terör örgütü / mensubu olduğunu tespit etti.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ 5,5 KİLOGRAM PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ
Yürütülen çalışmalar kapsamında, teröristlerin, Nilüfer ilçesinde bir alana 5,5 kilogram gömdüğü belirlendi.

Uzman ekiplerce yapılan kazı çalışması sonucu, patlayıcı madde ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Böylece PKK/KCK'nın büyükşehirlerde eylem yapma hazırlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün başarılı çalışmasıyla bir kez daha sonuçsuz bırakıldı.

Gözaltına alınarak Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen teröristlerin, başka bölgelere de patlayıcı malzeme gömmüş olabilecekleri şüphesiyle sorgularına devam ediliyor.

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