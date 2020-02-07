Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.02.2020 13:45
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 13:45

Terör örgütü 'ya yardım yapan kişi yakalandı

'in Kurtalan ilçesinde, terör örgütü 'ya yardım yaptığı belirlenen kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adresinde yapılan aramada ise örgütsel fotoğraf ve dokümanlar ele geçirildi.

PKK'ya yardım yapan kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Kurtalan ilçesinde bir kişinin bölücü terör örgütü 'ya yardım yaptığını tespit etti. 6 Ocak günü, Jandarma , komandolar ve Polis Özel Harekat ekiplerince, adrese ortak operasyon düzenlendi.

destekli operasyonda, şüpheli gözaltına alındı. Adresinde yapılan aramada ise örgütsel fotoğraf ve dokümanlar ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTerör örgütü PKK'ya yardım yapan kişi yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri