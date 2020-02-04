Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.02.2020 07:55
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 07:59

Son dakika: ’de ’ye şafak operasyonu: 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılığı’nca / silahlı terör örgütünün esnaf ve işadamları yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir’de FETÖ’ye şafak operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'nün esnaf ve işadamı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aleyhlerinde ihbar, beyan, Bankasya hesap artışı, ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller bulunan toplam 54 şüpheliyi yakalamak amacıyla bu sabah operasyon başlatıldı.

İzmir, , Aydın, ve illerinde gerçekleştirilen operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis, delil toplamak amacıyla arama da yapıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: İzmir’de FETÖ’ye şafak operasyonu: 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri