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  • 30.01.2020 15:44
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 15:44

'da operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen / soruşturmaları kapsamında örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen adliye ve cezaevi personeline yönelik operasyonda yakalanan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 6'sı "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'da FETÖ operasyonu: 6 kişi tutuklandı

'daki /'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen adliye ve cezaevi personeline yönelik operasyonda yakalanan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 8'i adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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