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  • Son Güncelleme: 28.01.2020 09:10

Son dakika: 'da operasyonu: 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğu belirlenen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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