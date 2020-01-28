Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 10'unun yakalandığını bildirdi.
AYRINTILAR GELECEK...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 10'unun yakalandığını bildirdi.
AYRINTILAR GELECEK...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.