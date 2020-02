Altun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de Esed'in düzenlediği ve 6 askerin şehit düştüğü saldırıyla ilgili açıklama yaptı.



Esed rejiminin askerlerimize yönelik saldırısı Suriye'nin kuzeyindeki korkak eylemlerinin son örneğidir. Rejim, yüz binlerce insanının öldürdü. Ordumuza karşı eylemlerine müsamaha gösterilmeyecektir.





The Assad regime's attack on our forces is the latest example of its cowardly actions in northern Syria. This regime has killed hundreds of thousands of its own people. Its belligerent actions against our military will not be tolerated.