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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 17:46

Son dakika: İletişim Başkanı : rejimi kontrol edemezse harekete geçer

Son dakika haberi... İletişim Başkanı , 'de rejimin düzenlediği saldırıyla ilgili, "Rejimin düşmanca eylemleri tolere edilmeyecek" dedi. Altun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarında ayrıca ", Esad rejimini kontrol edemezse  harekete geçer" ifadelerini kullandı.

Rusya rejimi kontrol edemezse Ankara harekete geçer

Altun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

İletişim Başkanı , 'de Esed'in düzenlediği ve 6 askerin şehit düştüğü saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Esed rejiminin askerlerimize yönelik saldırısı Suriye'nin kuzeyindeki korkak eylemlerinin son örneğidir. Rejim, yüz binlerce insanının öldürdü. Ordumuza karşı eylemlerine müsamaha gösterilmeyecektir.



Rejimin düşmanca eylemleri tolere edilmeyecek. rejimi kontrol edemezse harekete geçer.

Cesur askerlerimiz Suriye içerisinde Rusya ile olan anlaşmalarımıza uygun bir şekilde güvenlik ve insani işlerle ilgili misyonları gerçekleştirmektedir. Rusya Esed rejiminin bize saldırmasını engelleyemezse, bugün olduğu gibi, her türlü tehdide karşı harekete geçmekte tereddüt etmeyiz.

İDLİB'DE HAİN SALDIRI
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu bildirdi. Bakanlık, yaralılardan 1 asker ile 1 sivil personelin daha şehit olduğunu açıkladı.

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