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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 13:39

Son dakika: Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin-Erdoğan görüşmesi ayarlanabilir

Son dakika haberi... Başkan , 'deki hain saldırının ardından 'yı uyarmış, "Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın." demişti. "Rusya ve orduları sürekli temas halinde, gerekirse Putin-Erdoğan görüşmesi ayarlanabilir" dedi.

Putin-Erdoğan görüşmesi ayarlanabilir

Sputnik'in haberine göre ve ordularının konusunda sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyen , Rusya Devlet Başkanı ve 'ın 'deki gelişmelerin ardından telefon görüşmesi yapmadığını ancak bunun hızlı şekilde organize edilebileceğini belirtti.


ERDOĞAN RUSYA'YI UYARMIŞTI
ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, İdlib'de 4 askerimizin şehit edilmesi, 9 askerimizin de yaralanmasına ilişkin "Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın.' Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken, bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz." demişti.

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