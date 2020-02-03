Son dakika: Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin-Erdoğan görüşmesi ayarlanabilir

Sputnik'in haberine göre Rusya ve Türkiye ordularının Suriye konusunda sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'deki gelişmelerin ardından telefon görüşmesi yapmadığını ancak bunun hızlı şekilde organize edilebileceğini belirtti.



ERDOĞAN RUSYA'YI UYARMIŞTI

Ukrayna ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, İdlib'de 4 askerimizin şehit edilmesi, 9 askerimizin de yaralanmasına ilişkin "Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın.' Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken, bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz." demişti.