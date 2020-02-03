Son dakika: TSK 4 şehit verdiğimiz İdlib'deki alçak saldırıya böyle cevap verdi 03.02.2020 10:02

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib eyaletinde Esed rejimi tarafından yapılan saldırıya anında cevap verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, saldırı sonrası yaptığı açıklamada "İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı. İşte misilleme anının görüntüleri...

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi.

DERHAL KARŞILIK VERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." dedi.

YOĞUN FÜZE ATIŞI

Daily Sabah, misilleme anının görüntülerini yayınladı.Görüntülerde TSK'nın saldırı yapılan bölgeye yoğun bir şekilde füze atışı yaptığı görülüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN: TÜRKİYE SALDIRININ CEVABINI MİSLİYLE VERİYOR

Ukrayna ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki hain saldırıya ilişkin "Şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye saldırının cevabını misliyle veriyor" dedi. Erdoğan, "Saat 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır." açıklamasında bulundu..

4 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İdlib'de 4 askerin şehit olduğu biri ağır 9 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İdlip'te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır.