Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.02.2020 10:47
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 11:32

Son dakika: şehitleri, 'a getirildi

Son dakika haberi... 'nin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri () unsurlarına Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralanan 1'i ağır 9 asker de aynı hastanede tedaviye alındı.

, bölgesine göç ve krizi önlemek için yoğun askeri sevkiyat gerçekleştirirken, Esad rejimi gece saatlerinde bölgedeki unsurlarına topçu atışı düzenledi. Saldırıda 4 asker şehit oldu, 1'i ağır 9 asker ise yaralandı.



Yaralı askerler, Reyhanlı ilçesindeki 'ndan Türkiye'ye getirilip, ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, şehitler de aynı hastaneye getirildi. 4 şehit toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.



ise ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu saldırılara misliyle karşılık verildiğini, fırtına obüsleri ve F-16'larla belirlenen noktaların vurulduğunu söyledi. Erdoğan, şua na kadar 30-35 civarında rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini de vurguladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: İdlib şehitleri, Hatay'a getirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri