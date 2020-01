AK Partili Menderes Türel döneminde Büyükşehir Belediyesi'nce, Alkoçlar Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti- Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti'ne ihale ile kiraya verilen Konyaaltı Sahili İşletmesi'nde sahil savaşlarına son noktayı SABAH Akdeniz koyuyor.



İhale iptalini kamuoyuna duyuran CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yıllık 15 milyon lira zarar ettiğini gerekçe gösterip "Konyaaltı'nı Rantın değil halkın yeri yapacağız" diye ihaleyi iptal etmesindeki niyetinin başka olduğu belirlendi.







"İNANDIĞIMIZ VE BİZİM KONTROLÜMÜZDEKİ BİR İŞLETMECİYE VERELİM!"

Hastalık mazereti ile iptal kararına kendisi imza atmayan Böcek'in talimatı ile Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer, sahildeki kiracılarla toplantı yaptı. Toplantının ses kaydını SABAH Akdeniz muhabirleri ele geçirdi. Tuncer, yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda ağzındaki baklayı çıkardı. Tuncer, "Buranın işletmesini çok önemsiyorum. Öncelikle zaman içinde belediye olarak oradaki hakimiyeti kontrolümüz altına alalım. Başkanımız henüz bir karar vermemiş olmakla beraber, geçiş dönemini atlattıktan sonra aklındaki bir sistem var.…. İnandığımız ve bizim kontrolümüzdeki bir işletmeciye kiraya verelim" dedi.



FARKLI GEREKÇELER...

Başkan Böcek imzası ile kamuoyuna duyurulan iptal gerekçeleri Konyaaltı Sahili işletmecisi ALSE'ye yapılan tebligat ile farklı çıktı. Kamuoyuna yapılan açıklamada kamu zararı ve ihaleye tek firmanın katılmasını gerekçe gösteren Büyükşehir Belediyesi'nin tebligatında işgaller gerekçe gösterildi. Genel Sekreter Tuncer'in yaptığı toplantıda bir kiracının, 'Farklı iki açıklama var' demesi üzerine, "Konyaaltı Sahilinin kullanım hakkı Büyükşehir'in. Ana protokole aykırılık teşkil etmediği sürece süresi belirlenmiş durumda. Sabit yapılar ve sandalyeler nedeniyle işgaller var. Bunları tespit edip bu işgalleri sonlandırmak zorundayız. Bize bir süre verildi. Bunları kaldırmak zorundayız. Bu bir zorunluluk. ALSE ana protokole uymak zorunda. Yapılan işgaller sebebiyle 53 dönüm fazla kullanıldığından dolayı bir türlü giderilemeyen bir sorunumuz var. Ana protokole aykırılık oluşturuyor. Sözleşmeye aykırı durum olduğu için bu kararı aldık" şeklinde cevap vermesi iptalin asıl gerekçisini ortaya koydu.





SAHİL PROJESİNİ BEĞENDİĞİ DE İTİRAF ETTİ

GENEL Sekreter Cansel Çevikol Tuncer, CHP'lilerin istemediği ve yapılmaması için eylemler yaptığı Konyaaltı sahilindeki yapılan düzenlemeyi beğendiğini de itiraf etti. Tuncer, "Ben de çok beğeniyorum sahili. Dünyada marka olmuş ödül almış bir sahil ve proje. Bakımsız alanlar var ve biz buraları daha da güzelleştireceğiz. İşletmelerle ilgili bir sıkıntımız yok" dedi. Toplantıya Başkan Böcek'in Başdanışmanı Cem Oğuz ile bazı daire başkanlarının da katıldığı ses kayıtlarına yansıdı.