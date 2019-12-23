Bugünkü
Takvim

CHP'li Muhittin Böcek'ten ağaç katliamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sahil Yaşam Parkı'nda yaşları 50'nin üzerinde olan 14 okaliptüs ağacını otopark için kesti. Katliamın belli olmaması için köklerinin üzerlerine toprak atılması dikkat çekti.

Ağaç 'Böcek'i
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sahil Yaşam Parkı'nda yaşları 50'nin üzerinde olan 14 okaliptüs ağacını otopark için kesti. Katliamın belli olmaması için köklerinin üzerlerine toprak atılması dikkat çekti. Çevreciler Başkan Muhittin Böcek'e büyük tepki gösterdi: 9 aylık icraatının başında ağaç katliamı geliyor.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ağaç katliamına izin verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP'li Muhittin Böcek'ten ağaç katliamı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri