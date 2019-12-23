CHP'li Muhittin Böcek'ten ağaç katliamı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sahil Yaşam Parkı'nda yaşları 50'nin üzerinde olan 14 okaliptüs ağacını otopark için kesti. Katliamın belli olmaması için köklerinin üzerlerine toprak atılması dikkat çekti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sahil Yaşam Parkı'nda yaşları 50'nin üzerinde olan 14 okaliptüs ağacını otopark için kesti. Katliamın belli olmaması için köklerinin üzerlerine toprak atılması dikkat çekti. Çevreciler Başkan Muhittin Böcek'e büyük tepki gösterdi: 9 aylık icraatının başında ağaç katliamı geliyor.







Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ağaç katliamına izin verdi. Büyükşehir Belediyesi, Sahil Yaşam Parkı'nda yaşları 50'nin üzerinde olan 14 okaliptüs ağacını otopark için kesti. Katliamın belli olmaması için köklerinin üzerlerine toprak atılması dikkat çekti. Çevreciler Başkan'e büyük tepki gösterdi:Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ağaç katliamına izin verdi. TÜM MANŞETLER