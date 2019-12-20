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  • Son Güncelleme: 20.12.2019 09:12

'li 'ten bir skandal daha! Oyuncuları seçmelere sokmadan Şehir Tiyatrolarına aldı!

Yerel seçimlerde göreve gelen ’li Başkanı , şehir tiyatrolarında kirli oyunlarına devam ediyor. Daha önce tiyatrocuları küçücük bir odaya tıkan Böcek, şimdi de oyunculuk eğitimi olmayan kişileri, seçmelere sokmadan tiyatroya aldı.

CHP'li Muhittin Böcek'ten bir skandal daha!

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , "Bu hafta da yeni bir skandal ile çalkandı . Bu sefer konu, tiyatroya alınan oyuncularla ilgili. İlk önce yeni oyuncular için seçmeler yapan ve kazananların listesini kamuoyu ile paylaşan Avkıran yönetimi, iddialara göre sonra ne hikmetse seçmelere bile sokmadan başka oyuncular aldı tiyatroya" ifadelerini kullandı.

Dilek Güngör'ün yazısından bir bölüm şu şekilde:
Tüm bunlar yaşanırken Başkanı Böcek'in, Avkıran'ı Şehir Tiyatroları'nın başına atarken söylediği sözleri hatırladım nedense. Şöyle demişti Böcek: "Tiyatroyu tiyatroculara verdik. İşi ehline vermek, liyakati esas almak ve haksızlık yapmamak, hayatım boyunca benimsediğim prensipler oldu. Dolayısıyla geçmişte olduğu gibi, bugün de bu düşüncelerle hareket ettim."
Tiyatroyu hangi tiyatroculara emanet etmiş Böcek? 70 yaşındaki Cenap Aydınoğlu gibi bir değeri odaya tıkıp tiyatro eğitimi bile olmayanları oraya doldurup mu başaracak bunu? Ya da doluluk oranı yüzde 90'lara varan bir tiyatroyu perde açamaz hale getirerek mi? Çok zor bir duruma düşürdüler Antalya Şehir Tiyatrosu'nu. Düşünün; perde açabilmek için İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir Şehir Tiyatroları ile anlaşma yapmak zorunda kaldılar. Onların oyunları ile ayakta tutmaya çalışıyorlar bir zamanların imrenilerek bakılan Antalya Şehir Tiyatroları'nı.

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