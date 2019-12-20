Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Bu hafta da yeni bir skandal ile çalkandı Antalya Şehir Tiyatroları. Bu sefer konu, tiyatroya alınan oyuncularla ilgili. İlk önce yeni oyuncular için seçmeler yapan ve kazananların listesini kamuoyu ile paylaşan Avkıran yönetimi, iddialara göre sonra ne hikmetse seçmelere bile sokmadan başka oyuncular aldı tiyatroya" ifadelerini kullandı.

Dilek Güngör'ün yazısından bir bölüm şu şekilde:

Tüm bunlar yaşanırken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in, Avkıran'ı Antalya Şehir Tiyatroları'nın başına atarken söylediği sözleri hatırladım nedense. Şöyle demişti Böcek: "Tiyatroyu tiyatroculara verdik. İşi ehline vermek, liyakati esas almak ve haksızlık yapmamak, hayatım boyunca benimsediğim prensipler oldu. Dolayısıyla geçmişte olduğu gibi, bugün de bu düşüncelerle hareket ettim."

Tiyatroyu hangi tiyatroculara emanet etmiş Böcek? 70 yaşındaki Cenap Aydınoğlu gibi bir değeri odaya tıkıp tiyatro eğitimi bile olmayanları oraya doldurup mu başaracak bunu? Ya da doluluk oranı yüzde 90'lara varan bir tiyatroyu perde açamaz hale getirerek mi? Çok zor bir duruma düşürdüler Antalya Şehir Tiyatrosu'nu. Düşünün; perde açabilmek için İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir Şehir Tiyatroları ile anlaşma yapmak zorunda kaldılar. Onların oyunları ile ayakta tutmaya çalışıyorlar bir zamanların imrenilerek bakılan Antalya Şehir Tiyatroları'nı.

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