Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde tuvalet krizi çıktı. Otobüslerde çalışan 12 kadın için tuvalet yapılmadı. Başkan Muhittin Böcek, kadınların isteğine duyarsız kaldı. Kadın şoförler, otobüs depolama ve bekleme yerlerinde kendileri için tuvalet olmaması nedeniyle kapıda nöbetçi bırakarak erkekler tuvaletini kullandıklarını anlattı.
- Güncel
- 22.01.2020
- Gazete
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