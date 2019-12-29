VAN Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıklarında 3 gün önce 7 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. Kurtulan 72 kişiden 3'nün tedavisi ise hala sürüyor.
- Güncel
- 29.12.2019
- Gazete
Tekne faciasında beş gözaltı
Van Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıklarında 3 gün önce 7 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. Kurtulan 72 kişiden 3'nün tedavisi ise hala sürüyor.
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