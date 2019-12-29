Tekne faciasında beş gözaltı Van Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıklarında 3 gün önce 7 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. Kurtulan 72 kişiden 3'nün tedavisi ise hala sürüyor.

VAN Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıklarında 3 gün önce 7 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. Kurtulan 72 kişiden 3'nün tedavisi ise hala sürüyor. TÜM MANŞETLER