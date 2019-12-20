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Başkan Erdoğan, ’dan dünyaya seslendi: Terörle mücadele icraatla olur

Başkan Erdoğan, ’dan dünyaya seslendi: Terörizmle mücadele ederiz’ diyorlar. Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur. Konuşma fayda vermiyor.


Başkan , İslam dünyasının karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek amacıyla 'nın başkentinde düzenlenen Zirvesi'nde konuştu:


Suriye'de , terör örgütleri var. Bunlar 'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak istediler. Bu örgütün arkasında dünyadaki emperyalistler güçler var.

Güvenli bölge lafta konuşuyorlar ama inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar. Ama silaha deyince silah geliyor.

Terörizmle mücadeleye gelince diyorlar ki 'terörizmle mücadele ederiz'. Nasıl terörizmle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur. Konuşma fayda vermiyor.

İslam dünyası, Müslümanlar çok mu fakir? Niçin böyle bir şeyde ellerini uzatmıyorlar? Niçin bunlar destek vermiyorlar? Sadece kalkıp da zekatlarından verseler buralarda fakir fukara kalmaz. Şu anda İdlib'ten yine 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Şu anda zaten 4 milyon insan var. 3 milyon 700 bin Suriyeli Arap kardeşimizi 'ye aldık. Varil bombalarından kaçıyorlardı.

İçeride ve dışarıda Türkiye'yi susturmak, sesini kısmak için iftira, darbe, ekonomik terör dahil her türlü yolu denediler. Allah'a hamd olsun, bunların hiçbirisine boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Müslümanlar son 2 asırda ne çekmişse, meseleleri ile yüzleşmek yerine kolaycılığa kaçtıkları için çekmiştir. İslam ülkelerini bir araya getiren İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformların da etkinliğini artıracak şekilde güncellenmesi şarttır.



Başkan Erdoğan, ve Malezya Kralı Sultan Abdullah ile bir araya geldi.


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