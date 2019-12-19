Başkan Recfep Tayyip Erdoğan Kuala Lumpur Zirvesi ''Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü'' başlıklı oturumda soruları cevapladı. Başkan Erdoğan, Erdoğan, "Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor." ifadelerini kullandı.

LAFLA TERÖRLE MÜCADELE OLMAZ

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge konusuna ilişkin ''Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor. Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor. 40 milyar doların üzerinde harcama yaptık. Bakıyorsunuz ki Arap Ligi bir toplantı yapıyor Türkiye ile ilişkilerinizi kesin diyor. Biz kimi aldık. Varil bombalarından kaçıyorlardı Türkiye'ye aldık, almayacak mıydık? Aldık. Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım. Nasıl teröristle mücadele edeceğiz' Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur'' dedi.