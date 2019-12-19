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  • Son Güncelleme: 20.12.2019 02:45

Başkan Erdoğan 'daki temaslarının ardından yurda döndü

Başkan , "TRK" ile saat 02.00'de 'nın başkenti 'dan 'a geldi. Erdoğan'ı, , Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan yurda döndü

Türkiye , "TRK" ile saat 02.00'de 'nın başkenti 'dan 'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.

Erdoğan'ı, , Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer karşıladı.

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