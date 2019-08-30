Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, Türkiye'nin önde gelen fikir insanlarındandı. Başörtüsü konusunda verdiği mücadeleyle takdir topladı. "Huzur Sokağı" adlı kitabıyla tanınan usta kalem, önceki gün aramızdan ayrıldı. Şenler, dün son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şenler'in Eyüp Sultan Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.
'NESİLLER BOYU YAD EDİLECEK'
Başkan Erdoğan, cenaze namazının ardından Şenler için şu ifadeleri kullandı: "Geride bıraktığı miras gerçekten çok büyük ve anlamlıdır. Hayat tarzını kendisine dayatılan şekilde değil de inancının gerekleri doğrultusunda yaşamak için verdiği mücadele onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kıldı. 10 binlerce insana cesaret verdi. Şule Hanımefendi inşallah nesiller boyu hayırla yad edilmeye devam edecektir."
EMİNE ERDOĞAN'DAN DUYGUSAL MESAJ
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefat eden Şenler için Twitter'dan bir mesaj paylaştı: "Kıymetli Şule ablacığım, seni Rabbimize uğurluyoruz. Yerin hiç dolmayacak. İnançlarımızdan vazgeçmeden toplumsal hayatta var olmanın güçlü bir örneğiydi. Nezaketi, ilme merakı ve cesareti ile yolumuza ışık tuttu."
Başkan Erdoğan, tabuta omuz verdi. Şenler'in cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedildi.
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