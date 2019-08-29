Emine Erdoğan da Twitter sayfasında Şule Yüksel Şenler için bir mesaj yayınladı.

Erdoğan'ın mesajında, "... Her gün şükrettiğim evliliğimize vesile olduğu için özel olarak, hayatın zorlu sınamalarına karşı dirençli olma ve sabretme örnekliği içinse toplum olarak ona büyük bir şükran borçluyuz." ifadeleri de yer aldı.

TAYYİP ERDOĞAN İLE EMİNE ERDOĞAN'I TANIŞTIRDI

Şule Yüksel Şenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın tanışmasında da büyük rol oynadı.