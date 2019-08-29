Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği müze ve kütüphane binasına ziyaret

Erdoğan daha sonra, Eyüpsultan Tersane Caddesi'nde bulunan yazar Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği müze ve kütüphane binasını ziyaret etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan burada yaklaşık yarım saat kaldı.

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