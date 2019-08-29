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Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği müze ve kütüphane binasına ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Tersane Caddesi'nde bulunan yazar Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği müze ve kütüphane binasını ziyaret etti.

29.08.2019 16:57 - Son Güncelleme: 29.08.2019 17:15
Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği müze ve kütüphane binasına ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze törene katıldı. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Eyüpsultan Camii'ndeki cenaze töreninin ardından mezarlığa da gitti.

Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği müze ve kütüphane binasına ziyaret

Erdoğan daha sonra, Eyüpsultan Tersane Caddesi'nde bulunan yazar Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği müze ve kütüphane binasını ziyaret etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan burada yaklaşık yarım saat kaldı.

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Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği müze ve kütüphane binasına ziyaret

Erdoğan'ın ziyareti sırasında AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da yer aldı.

Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği müze ve kütüphane binasına ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği müze ve kütüphane binasına ziyaret
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