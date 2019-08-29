Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği müze ve kütüphane binasına ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Tersane Caddesi'nde bulunan yazar Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği müze ve kütüphane binasını ziyaret etti.
29.08.2019 16:57
- Son Güncelleme: 29.08.2019 17:15
Erdoğan daha sonra, Eyüpsultan Tersane Caddesi'nde bulunan yazar Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği müze ve kütüphane binasını ziyaret etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan burada yaklaşık yarım saat kaldı.
DİĞER GALERİLER