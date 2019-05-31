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  • Son Güncelleme: 31.05.2019 17:17

si mesajları kısa ve öz - 2019 Kadir gecesi yeni cep telefonu SMS mesajları

2019 si yeni cep telefonu SMS mesajları - kısa ve öz Bugün bin aydan daha hayırlı olan gece Kadir Gecesi idrak edilecek. Cennetin kapılarının açıldığı meleklerin yer yüzüne indiği affı ve merhameti bol Kadir Gecesi'ne özel en güzel kısa ve öz Kadir Gecesi mesajları haberimizde. Kadir, sözlükte, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini literatürde, "leyletü'l kadr" şeklinde Kur'an-i Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur'an-i Kerim'in 97. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Bu sürede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir"

Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi 2019 yılında 31 Mayıs cuma gecesi yani bugüne denk geldi. Kadir Gecesi bol bol dua ve namazla geçirilmelidir. Bu gecede Kadir Suresi ile 12 rekatlık tesbih namazı kılınması öneriliyor. Kadir Gecesi'nde dostlarınızı ve ailenizi de unutmayın. Kadir Gecesi mesajlarını resimli olarak cep telefonunuzdan kısa ve öz güzel sözlerle atabilirsiniz. Kadir Gecenizi takvim.com.tr olarak biz de kutluyoruz. "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir." İşte 2019 Kadir gecesi yeni Whatsapp cep telefonu SMS mesajları ve Kadir Gecesi mesajları kısa ve öz Kadir Gecesi tebrik sözleri haberimizde

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