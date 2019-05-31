Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi 2019 yılında 31 Mayıs cuma gecesi yani bugüne denk geldi. Kadir Gecesi bol bol dua ve namazla geçirilmelidir. Bu gecede Kadir Suresi ile 12 rekatlık tesbih namazı kılınması öneriliyor. Kadir Gecesi'nde dostlarınızı ve ailenizi de unutmayın. Kadir Gecesi mesajlarını resimli olarak cep telefonunuzdan kısa ve öz güzel sözlerle atabilirsiniz. Kadir Gecenizi takvim.com.tr olarak biz de kutluyoruz. "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir." İşte 2019 Kadir gecesi yeni Whatsapp cep telefonu SMS mesajları ve Kadir Gecesi mesajları kısa ve öz Kadir Gecesi tebrik sözleri haberimizde