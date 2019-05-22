Başkan Erdoğan: Oyunu bozalım

Erdoğan, TBMM 'de tüm dönem milletvekilleri ile iftarda bir araya geldi. Erdoğan yaptığı konuşmada "82 milyon vatandaşımızın her birini Türkiye ortak paydası altında biraraya gelmeye davet ediyoruz. Seçimler yapılır, kararlar alınır, hepsi gelip geçer geriye sadece Türkiye kalır. Türkiye'ye gözümüz gibi bakmalıyız." dedi. Başkan şöyle devam etti: Gelin milletimiz üzerine oynanan bu büyük oyunu hep birlikte bozalım. Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edelim. Biz buna hazırız.

Erdoğan, "Hepimizin yapması gereken iş ezan, bayrak, vatan, özgürlüğümüzün, geleceğimizin ifadesi olarak Türkiye'ye gözümüz gibi bakmaktır. Evet hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız" dedi.Erdoğan, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Taksici esnafın taleplerinin makul olduğunu belirten Erdoğan, cuma günü Yenikapı'da esnafla bir araya geleceğini, bu buluşmada özellikle taksici, minibüsçü, servisçi ulaşım esnafına yönelik bazı müjdelerinin olacağı mesajını verdi.BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsviçre'de düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 72. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamındaki toplantıda ana konuşmacı olarak kürsüye çıktı. Dünyanın yaralarını sarmak için iş birliğine açık olduğumuzu belirterek, "Umarım uluslararası toplum olarak, dünya halklarını, hayatı eşit şekilde yaşayacak fırsatlara kavuşturabiliriz. Bilgi ve tecrübemizi, DSÖ'nün dönüştürücü sinerjisine katmaya seve seve talibiz" dedi.