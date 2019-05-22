Başkan Erdoğan: Oyunu bozalım

Başkan Erdoğan, TBMM'de tüm dönem milletvekilleri ile iftarda bir araya geldi. Erdoğan yaptığı konuşmada "Gerektiğinde darbeciler, küresel güçlerle, terör örgütleriyle birlikte hareket etme yoluna gidenlere milletimiz hiçbir zaman itibar etmemiştir, inanıyorum ki, etmeyecektir. 82 milyon vatandaşımızın her birini Türkiye ortak paydası altında biraraya gelmeye davet ediyoruz. Seçimler yapılır, kararlar alınır, hepsi gelip geçer geriye sadece Türkiye kalır. Türkiye'ye gözümüz gibi bakmalıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın geminin çalışmasını sağlamak hedefimizdir. Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız" dedi. Başkan şöyle devam etti: Gelin milletimiz üzerine oynanan bu büyük oyunu hep birlikte bozalım. Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edelim. Biz buna hazırız. Meclisimizin tüm milletvekilleriyle siyasi partileriyle buna hazır olduğuna inanıyorum.
82 MİLYONLUK TÜRKİYE GEMİSİNDEYİZ
Erdoğan, "Hepimizin yapması gereken iş ezan, bayrak, vatan, özgürlüğümüzün, geleceğimizin ifadesi olarak Türkiye'ye gözümüz gibi bakmaktır. Evet hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız" dedi.
ULAŞIM ESNAFINA MÜJDE GELİYOR
Erdoğan, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Taksici esnafın taleplerinin makul olduğunu belirten Erdoğan, cuma günü Yenikapı'da esnafla bir araya geleceğini, bu buluşmada özellikle taksici, minibüsçü, servisçi ulaşım esnafına yönelik bazı müjdelerinin olacağı mesajını verdi.
YARALARI SARALIM
BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsviçre'de düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 72. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamındaki toplantıda ana konuşmacı olarak kürsüye çıktı. Dünyanın yaralarını sarmak için iş birliğine açık olduğumuzu belirterek, "Umarım uluslararası toplum olarak, dünya halklarını, hayatı eşit şekilde yaşayacak fırsatlara kavuşturabiliriz. Bilgi ve tecrübemizi, DSÖ'nün dönüştürücü sinerjisine katmaya seve seve talibiz" dedi.
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