Sigara kullanan vatandaşların 11.50 TL 'ye aldığı sigara fiyatı 2019 güncel zam ile beraber 13.50 TL oldu.Yani gelen zam ile beraber 2 TL arttı. Sigara tiryakilerine geçtiğimiz haftalarda kötü haber gelmişti. Sigaraya zam yapılmıştı Yapılan zam sonrasında en pahalı sigara 15 TL olmuştu. Peki diğer zam gelmeyen sigaralara yeni zam gelecek mi? Phillip Morris grubu sigara fiyatlarına yapılan zamlardan sonra herkesin merak ettiği soru bu oldu. Zamdan sonra bazı market ve bakkallarda zam gelmeyen sigara çeşitlerini vatandaşlar bulamamaya başladı. Bu durum ise zam gelmeyen sigara çeşitlerinde zam beklentisi yarattı. Şuan için diğer sigara gruplarında bir zam olacağı bilgisi kesinleşmiş değil. Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi sigara kaç para oldu? İşte sigara zammı 2019 fiyat listesi!

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Marlboro - 15 TL

Marlboro Touch Blue/Gray/Aqua/One - 14 TL

Parliament - 15.50 TL

Muratti - 13 TL

Muratti Blu - 12 TL

Lark - 12 TL

Lark Reserve - 11.5 TL

L&M - 11.5 TL

LM Mode Red - 11 TL

EN UCUZ SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

En ucuz sigara fiyatı zamların ardından Medley, HD ve Vigor grubu oldu. Medley, 7 TL, HD 7,50 TL, Vigor grubu sigaralar ise 8.00 TL'den satılıyor. Vigor'u, LD ve Monte Carlo 8,50 TL ile takip ediyor.

ZAM GELMEYEN SİGARALAR HANGİLERİ?

Zam gelmeyen sigaralar ise şu şekilde;

Kent Switch Sigara Fiyatı: 11,00 TL

Kent Blue Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent Gray Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent White Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent Slim Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent D Range Blue Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent D Range Gray Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent N Range Black Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent N Range Grey Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Camel Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Camel Soft Fiyatı: 10,00 TL

Camel Box (Kutu) Fiyatı: 10,00 TL

Camel White Fiyatı: 10,00 TL

Camel Green Fiyatı: 10,00 TL

Monte Carlo Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Monte Carlo Slender Fiyatı: 8,50 TL

Rothmans Uzun Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Kısa Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Gri Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Slender Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Slim Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Viceroy (Kırmızı, Mavi, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Kısa Viceroy (Red, Navy Blue, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy Switch Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy Switch (Mentollü) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy D-Range Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 Soft Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Samsun 216 (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Samsun 216 (Yumuşak – Soft) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun – Kısa Samsun (Normal) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Maltepe (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Vogue (Mavi) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Vogue Mentollü (Yeşil) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Kısa HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Uzun HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL

HD Slim (Altınyaprak, Blue) Sigara Fiyatı: 8,00 TL

President Kısa Sigara Fiyatı: 7,50 TL

President Uzun Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Medley (Sarı, Mavi, Kırmızı, Beyaz): 7,00 TL

Vigor Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vigor Ultimate Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vigor Ocean Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Salem Sigara Fiyatı: 12,50 TL

Anadolu Sigara Fiyatı: 8,50 TL

Davidoff Sigara Fiyatı: 13,00 TL

West KS/SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

West Grey Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

West Red Line / Navy Line Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Polo Grey / Blue / Purple Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bianca Rose Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Bianca Lite Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

İmperial Dark Blue SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

İmperial Classic Red KS / SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bockwoods Sigara Fiyatı: 17,00 TL

Monte Cristo Sigara Fiyatı: 17,00 TL

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN SİGARA AÇIKLAMASI

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nargile dahil olmak üzere tütün ürünlerinin kullanıldığı açık alan kapalı alan tariflerini güncelleyerek yoğun mücadele dönemine gireceğiz." dedi.

Tütünle mücadele konusunda atılacak yeni adımlara ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Koca, tütünle mücadelede konusunda kararlılıklarını sürdürdüklerini, asla geri adım atan bir yaklaşım içinde olmayacaklarını vurguladı.

YOĞUN MÜCADELE

Koca, sigara ve benzeri tütün ürünlerinin kullanımı konusunda elde edilen kazanımların son yıllarda kaybedildiğini ifade ederek, "Yüzde 27'lere kadar düşen, şimdi tekrar yüzde 31'lere doğru bir çıkış trendinin olduğunu gördüğümüz bir tütün kullanımından bahsediyoruz" diye konuştu.

Yapılan yasal çalışmayla, dijital medyada, sosyal medyada ve sinemalarda sigaranın tanıtım ve reklamını yasakladıklarını ve tek tip sigara dönemine geçildiğini hatırlatan Koca, uygulamalarda yer yer yanlışlar olduğunu, bunlarla yoğun mücadele edeceklerini söyledi.

ÜSTÜ AÇIK ALAN DÜZENLEMESİ

Koca ayrıca "Açık alan adı altında açılır kapanır kapalı alanların oluşturulduğunu hepimiz biliyoruz. Bir mekana gittiğinizde o mekanın en iyi, en gözde, en manzaralı yerinin ön taraf olduğunu, toplumun sigara kullanmayan yüzde 70'nin ise arka taraflara itildiği bir yaklaşım tarzı... Bunun doğru olduğunu düşünmüyoruz. Ekranlarda sigara dumanını karartıyoruz ama caddelerden geçerken dahi herkesin önden manzarayı seyrettiğinizde, sigara dumanını izlediğiniz ve gösterdiğiniz bir yaklaşım tarzı mücadele için uygun bir tarz olamaz. Kapalı alanlarda tütün kullanımı zaten yasak, açık alan tarifinde uygulamada olan bu sorunları ortadan kaldırmak üzere bu tip alanlara da izin vermeyeceğiz. Sadece açık alanda, açılır kapanır alanlarda da olmaması noktasında hatta bu görünür olmayan üstü açık alan olarak tariflediğimiz alanların özellikle ayrıca ruhsatlandırılması ve Sağlık Bakanlığının da burada devrede olması gerektiğine inanıyorum. Başka türlü bunun önlenebileceğine inanmıyorum" ifadelerini de kullandı.

SİGARA NASIL BIRAKILIR?

Birçok kişi sigarayı stresten içtiğini aslında içmek istemediğini belirtiyor. Ancak en büyük sorun ise, 'Bırakamıyorum' psikolojisinde saklı... Devlet, sigara ile mücadele konusunda dev adımlar atıyor. Başkan Erdoğan'ın sigara ile mücadeleye verdiği önem biliniyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda dev hizmtleri ücretsiz olarak hayata geçirdi. Sigara bırakmak isteyenler için 'Alo 171' hattı 24 saat açık şekilde hizmet veriyor. Sitede birçok test ile sigara bırakma konusunda kararlı olup olmadığını da görebiliyorsunuz. Alo 171 hattına aşağıdaki bağlantıdan geçiş yapabilirsiniz. Sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak tüm bilimsel çalışmalar Alo 171 bünyesinde yer almaktadır. İşte "sigara nasıl bırakılır?" sorusunun yanıtı...

SİGARANIN ZARARLARI NELERDİR?

Sigara içinde en tehlikelileri arsenik (fare zehiri), benzin, kadmiyum (akü metali), hidrojen siyanid (gaz odaları zehiri), toluen (tiner), amonyak ve propilen glikol olmak üzere 4000'in üzerinde kanserojen ve toksik madde bulunmaktadır. Sonuç olarak ciğerlerimizde katran (asfalt) oluşmaktadır. Sigara bağımlılığının 2 yönü vardır. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık. Fiziksel bağımlılığı yapan sigaradaki nikotindir. Psikolojik bağımlılık ise kişiye göre değişir. Kendine güvensiz, sorunlardan kaçan kişiler psikolojik bağımlılığa daha eğilimlidir. Sigaranın içindeki yabancı maddeler dokularda irritasyon ve hasar oluşturur. Buna karşı savunma amacıyla kandan çekilen hücreler iltihap alanına toplanır. Damarların zamanla daralması ile tüm dokulara gelen kan ve oksijen miktarı azalır. Dokunun beslenememesi sonucunda zamanla hasar gelişir. Aslında en dramatik sonuçlarından biri, içindeki kanserojenlerin en yoğun ve uzun etki ettikleri organlar başta olmak üzere tüm kanserlerin oluşma riskini yükseltmesidir. Sigaranın vücuda zararları nelerdir? Genel olarak bulunduğunuz ortamlarda kötü ve ağır koku yayılır. Cildiniz bozulacağından cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri başlar. Dişleriniz kirli ve pis görünümlü olmakla beraber, dişeti hastalıkları baş gösterecektir. Ağız ve yutakta tat alma eksikliği başlar ve kanser riski artar. Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinin zarar göstermesinden başka kansere yakalanma ihtimali fazlalaşır. Kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi sakıncalar ortaya çıkar. Beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür. Her nefeste 50bin hücrenin ölümüne sebep olur. Gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük meydana gelir. Burunda koku alma duygusu azalır. Akciğerlerde kansere yakalanma, Bronşit ve amfizem gibi rahatsızlıklar meydana gelir. Mide ve yemek borusunda karama, ülser ve kanser oluşumunu fazlalaşır. Pankreas kanseri riski artar. Rahim ve yumurtalıkta kısırlık, çocuk düşürme, sakat ve eksik doğum, erken menopoz, rahim kanseri gibi tehlikeler oluşur. Testisler ve cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyonda azalma, döllenme yetersizliği, kalıtımsal bozukluklar meydana gelir. İdrar kesesinde mesane kanseri meydana gelir. Ellerde, parmaklarda sararma, tırnaklarda, zayıflama görülür. Kemik ve iskeletlerde kemik erimesi meydana gelir. Kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklar oluşur. Kılcal damarlar, el ve ayaklardan başlayarak, kol ve bacaklara kadar tıkanıp bu organların kesilmesine (Burger hastalığı) kadar varan hastalıklar oluşur. Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur. Anne ve baba mirası olarak; Sigara içen babaların, çocuklarında kanseri önleyen gençliği yok olmaktadır. Hamileliğinde sigara içen hanımların bebekleri %10-15 eksik kilolu doğdukları gibi zeka eksiklikleri de görülür. Burunda koku alma duygusu azalır. Sigaranın akciğere verdiği zararlar Sigara içilmesi, solunum yollarını örten koruyucu yapı ve hücreleri bozarak akciğerlerin her türlü zarara açık hale gelmesine yol açıyor. Sigara içilirken çekilen nefes ile beraber sigaranın dumanı ve sigara içerisinde bulunan zararlı kimyasal maddeler doğrudan akciğerlere çekilir.

YEŞİLAY'IN ÇALIŞMALARI NELER?

Tütün bağımlılığı nedir? Sigara dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur ve yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. Sigara, nargile, pipo içme veya dumanının solunması zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturur. Tütün ürünlerinde 4000'den fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Esas bağımlılık yapan madde nikotindir. Koklanarak burundan çekilen ya da çiğnenen dumansız tütünler de nikotin kadar yüksek düzeyde zehir içermektedir. Yol açtığı sağlık sorunları Kalp ve damar hastalıkları Bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve KOAH Damarlarda tıkanma ve buna bağlı felç Midede gastrit, ülser ve mide kanseri Ciltte sararma, kırışıklık, cilt kanseri Ağız kokusu ve dişlerde sararma Gebelikte sigara içilmesi erken doğuma ve buna bağlı olarak çeşitli gelişim bozukluklarına, doğum sonrası ise sütün kesilmesine yol açar.

Sigarayı bıraktıktan sonra ... Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra nikotin vücudunuzu terk etmeye başlar. 6 saat sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlar. 12 saat sonra sigara dumanından kaynaklanan zehirli karbonmonoksit kan dolaşımınızdan temizlenir ve ciğerlerinizin daha iyi çalışmasını sağlar. 2 gün sonra tat ve koku duyularınız keskinleşir. 2-12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir, bu da yürüme, koşma gibi fiziksel aktiviteleri kolaylaştırır. 3-9 hafta sonra öksürme, nefes darlığı, hırıltı gibi problemler azalır ve akciğerleriniz güçlenir. 5 yıl içinde kalp krizi riski yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri riski yarıya inerken kalp krizi riski hiç sigara içmemiş bir kişinin riskiyle aynı orana düşer. Biliyor musunuz? Dünyada her yıl 6 milyon kişi sigara sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Bu sayı her 10 saniyede bir kişinin sigaradan ölmesi demektir. Günde yaklaşık yarım paket sigara içen bir insan her gün beynine 300 nikotin vuruşu gönderiyor. Bırakmak mümkün! Sigara bırakma tedavisinde davranış danışmanlığı ve ilaç tedavisi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde pek çok hastanede Sigara Bırakma Poliklinikleri bulunmaktadır. Ayrıca özel sağlık kurumları da sigarayı bırakmaya yönelik ilaç ve psikolojik tedavi hizmeti vermektedir. İlaç tedavisinin amacı, sigaranın bırakılmasını izleyen dönemde ortaya çıkan nikotin yoksunluğunu gidermektir. Bu ilaçlar doktor tarafından reçeteli olarak verilmektedir. Bunun dışında bir sağlık uzmanına başvurmadan satılan sigara bırakma ürünlerine itibar etmeyiniz.