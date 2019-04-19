Geçtiğimiz haftalarda bilindiği üzere sigara fiyatlarına zam yapılmıştı. Tiryakiler bu zamlar sonrasında en ucuz sigaralara yönelmeye başladılar. En ucuz sigara fiyatı zamların ardından Medley, HD ve Vigor grubu oldu.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Marlboro - 15 TL

Marlboro Touch Blue/Gray/Aqua/One - 14 TL

Parliament - 15.50 TL

Muratti - 13 TL

Muratti Blu - 12 TL

Lark - 12 TL

Lark Reserve - 11.5 TL

L&M - 11.5 TL

LM Mode Red - 11 TL

EN UCUZ SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

En ucuz sigara fiyatı zamların ardından Medley, HD ve Vigor grubu oldu. Medley, 7 TL, HD 7,50 TL, Vigor grubu sigaralar ise 8.00 TL'den satılıyor. Vigor'u, LD ve Monte Carlo 8,50 TL ile takip ediyor.