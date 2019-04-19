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  • 18.04.2019 17:10
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 10:45

Güncel sigara mı fiyat listesi belli oldu

Sigara tiryakilerine geçtiğimiz haftalarda kötü haber gelmişti. Sigaraya yapılmıştı Yapılan zam sonrasında en pahalı sigara 15 TL olmuştu. Sigara tiryakileri şimdi hangi sigara ne kadar oldu diye internette sorgulama yapmaya başladı.

Güncel sigara zammı fiyat listesi belli oldu

Geçtiğimiz haftalarda bilindiği üzere sigara fiyatlarına yapılmıştı. Tiryakiler bu zamlar sonrasında en ucuz sigaralara yönelmeye başladılar. En ucuz sigara fiyatı zamların ardından Medley, HD ve Vigor grubu oldu.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Marlboro - 15 TL

Marlboro Touch Blue/Gray/Aqua/One - 14 TL

Parliament - 15.50 TL

Muratti - 13 TL

Muratti Blu - 12 TL

Lark - 12 TL

Lark Reserve - 11.5 TL

L&M - 11.5 TL

LM Mode Red - 11 TL

EN UCUZ SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

En ucuz sigara fiyatı zamların ardından Medley, HD ve Vigor grubu oldu. Medley, 7 TL, HD 7,50 TL, Vigor grubu sigaralar ise 8.00 TL'den satılıyor. Vigor'u, LD ve Monte Carlo 8,50 TL ile takip ediyor.

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