Kahveye sigara yalanı

Kurukahveci Mehmet Efendi markasının sahipleri, taklit iddiasıyla Yasemin Fındıkçı'ya dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davaya göre; 'buharkeyf. com' isimli internet sitesinde 'Elektronik sigara likiti' adı altında satılan ürünün üzerinde Kurukahveci Mehmet Efendi'nin markası izinsiz kullanıldı. Mahkeme, dava sonuçlanıncaya kadar internet sitesine erişimin engellenmesine karar verdi.
ALİ OKTAY
ALİ OKTAY
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