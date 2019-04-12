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Kahveye sigara yalanı

Kahveye sigara yalanı
Kurukahveci Mehmet Efendi markasının sahipleri, taklit iddiasıyla Yasemin Fındıkçı'ya dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davaya göre; 'buharkeyf. com' isimli internet sitesinde 'Elektronik sigara likiti' adı altında satılan ürünün üzerinde Kurukahveci Mehmet Efendi'nin markası izinsiz kullanıldı. Mahkeme, dava sonuçlanıncaya kadar internet sitesine erişimin engellenmesine karar verdi.

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