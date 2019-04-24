Uzun sağlıklı ömrün sırrı yaşam tarzından geçiyor. Liv Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu, mutlu yaşlanmanın 10 püf noktasını açıklıyor. Şu bilgileri veriyor...



1-Yürüme, yüzme, yoga ve dans, vücudu güçlü ve zinde tutuyor.

Hareket edip egzersiz yapmak, sağlıklı yaşlanmayı sağlıyor.

2- Su içmek, canlılığı artırıyor. Cildi ve diğer tüm yaşamsal organları besliyor. Sağlıklı yaşlanmak için günde 8 bardak su içmek gerekiyor.

3- Hayatın bize getirdiği sorunlara karşı iyimser olmak mutluluğu ve mutsuzluğu bir bütün olarak kabul etmek uzun bir yaşam sunuyor.

4- Sigara; kalp hastalıklarına, akciğer rahatsızlıklarına ve kansere neden oluyor. Sağlıklı bir ömür için sigaradan uzak durmak gerekiyor.

5- Uzun bir ömür için mümkün olduğunca kazalardan korunmak gerekiyor.

6- Hastalıkları önlemek için her yaş grubuna uygun aşıları olmak gerekiyor.

7- Belirti vermeyen, sinsi ilerleyen hastalıkları belirlemek için düzenli check-up yaptırmak, yaşam kalitesini ve süresini artırıyor.

8- Sevdiklerinizle olmak, mutluluk veriyor.

Bu da, uzun bir ömrü beraberinde getiriyor.

9- Özellikle demansa karşı korunmak için zihni aktif tutmak, gazete ve kitap okumak gerekiyor.

10- Dengeli beslenmek ve ideal kiloda olmak sağlığı koruyor.

Yapılan araştırmalar, Akdeniz diyetinin yaşam süresini uzattığını gösteriyor.