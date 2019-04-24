Uzun sağlıklı ömrün sırrı yaşam tarzından geçiyor. Liv Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu, mutlu yaşlanmanın 10 püf noktasını açıklıyor. Şu bilgileri veriyor...
1-Yürüme, yüzme, yoga ve dans, vücudu güçlü ve zinde tutuyor.
Hareket edip egzersiz yapmak, sağlıklı yaşlanmayı sağlıyor.
2- Su içmek, canlılığı artırıyor. Cildi ve diğer tüm yaşamsal organları besliyor. Sağlıklı yaşlanmak için günde 8 bardak su içmek gerekiyor.
3- Hayatın bize getirdiği sorunlara karşı iyimser olmak mutluluğu ve mutsuzluğu bir bütün olarak kabul etmek uzun bir yaşam sunuyor.
4- Sigara; kalp hastalıklarına, akciğer rahatsızlıklarına ve kansere neden oluyor. Sağlıklı bir ömür için sigaradan uzak durmak gerekiyor.
5- Uzun bir ömür için mümkün olduğunca kazalardan korunmak gerekiyor.
6- Hastalıkları önlemek için her yaş grubuna uygun aşıları olmak gerekiyor.
7- Belirti vermeyen, sinsi ilerleyen hastalıkları belirlemek için düzenli check-up yaptırmak, yaşam kalitesini ve süresini artırıyor.
8- Sevdiklerinizle olmak, mutluluk veriyor.
Bu da, uzun bir ömrü beraberinde getiriyor.
9- Özellikle demansa karşı korunmak için zihni aktif tutmak, gazete ve kitap okumak gerekiyor.
10- Dengeli beslenmek ve ideal kiloda olmak sağlığı koruyor.
Yapılan araştırmalar, Akdeniz diyetinin yaşam süresini uzattığını gösteriyor.
- Sağlık
- 24.04.2019
- Gazete
Uzun sağlıklı ömrün sırrı yaşam tarzından geçiyor
Uzun sağlıklı ömrün sırrı yaşam tarzından geçiyor. Liv Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu, mutlu yaşlanmanın 10 püf noktasını açıklıyor. Şu bilgileri veriyor...
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