Yozgat'ın sigara içilmeyen köyü Haydarbeyli sakinlerine hediye



Almanya Sigarasız Yaşam Derneği ve Türkiye'de sigarayla mücadele eden Saray Derneği tarafından, sigara içilmeyen Yozgat'ın Haydarbeyli köyünde vatandaşlara tansiyon aleti, fındık ve fındık yağı hediye edildi.

Köy halkının sigarayı bırakmasıyla "sigara içilmeyen köy" diye adlandırılan ve Yeşilay Yozgat Şube Başkanlığı tarafından her aileye teşekkür belgesi verilen Haydarbeyli halkına bir hediye de Almanya Sigarasız Yaşam Derneğinden geldi.