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  • 21.04.2019 09:55
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 10:52

Yozgat'ın sigara içilmeyen köyü Haydarbeyli sakinlerine hediye

Almanya Sigarasız Yaşam Derneği ile , Yozgat'ın sigara içilmeyen köyü Haydarbeyli'de vatandaşlara tansiyon aleti, fındık ve fındık yağı hediye etti.


Almanya Sigarasız Yaşam Derneği ve Türkiye'de sigarayla mücadele eden Saray Derneği tarafından, sigara içilmeyen Yozgat'ın Haydarbeyli köyünde vatandaşlara tansiyon aleti, fındık ve fındık yağı hediye edildi.

Köy halkının sigarayı bırakmasıyla "sigara içilmeyen köy" diye adlandırılan ve Yeşilay Yozgat Şube Başkanlığı tarafından her aileye teşekkür belgesi verilen Haydarbeyli halkına bir hediye de Almanya Sigarasız Yaşam Derneğinden geldi.

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