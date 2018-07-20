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bitti sakal gitti

OHAL bitti sakal gitti
15 Temmuz darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016'da ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan , önceki gece saat 01.00 itibariyle sona erdi. CHP'li Aytuğ Atıcı da OHAL'e tepki olarak uzattığı sakalını kestirdi.



Atıcı, FETÖ'nün 2016'daki hain darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edildiğini anımsatarak, OHAL'e gerek olmadan teröristlerle mücadele edileceğini söylediklerini ifade etti.

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