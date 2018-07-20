OHAL bitti sakal gitti

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016'da ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan Olağanüstü Hal, önceki gece saat 01.00 itibariyle sona erdi. CHP'li Aytuğ Atıcı da OHAL'e tepki olarak uzattığı sakalını kestirdi.
Atıcı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da OHAL ilan edildiğini anımsatarak, OHAL'e gerek olmadan teröristlerle mücadele edileceğini söylediklerini ifade etti.
Atıcı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da OHAL ilan edildiğini anımsatarak, OHAL'e gerek olmadan teröristlerle mücadele edileceğini söylediklerini ifade etti.
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