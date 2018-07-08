Mecliste bir çok isim ilk kez milletvekili olarak yer aldı. Yemin törenini ise onlarca vekilin eşleri, çocukları ve yakınları da izledi. Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı.
Yeni dönem başladı
Mecliste bir çok isim ilk kez milletvekili olarak yer aldı. Yemin törenini ise onlarca vekilin eşleri, çocukları ve yakınları da izledi. Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı.
Etiketler: Binali Yıldırım , AK Parti , İsmail Kahraman , Deniz Baykal , cihangir islam , Ayşe Acar , Parti İstanbul Milletvekili , yeni dönem , Devlet Bahçeli , TBMM , MHP , CHP
- 08 Temmuz 2018, Pazar
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