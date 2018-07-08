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Yeni dönem başladı


Mecliste bir çok isim ilk kez milletvekili olarak yer aldı. Yemin törenini ise onlarca vekilin eşleri, çocukları ve yakınları da izledi. Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı.
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