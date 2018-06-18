Sırılsıklam ihmal

Klimadan damlayan su yüzünden sırılsıklam olan otobüs yolcuları isyan etti. Olay dün İzmit'te meydana geldi. Yolcu otobüsü, İstanbul'dan yaklaşık 50 yolcusuyla Trabzon'a gitmek için hareket etti. Bir süre sonra araç içerisindeki klimalardan su damlamaya başladı. Sırılsıklam olan yolcular ile sürüce ve muavin arasında tartışma çıktı. Yolcular, polis arayarak otobüsü İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminaline çektirdi. Firma yetkilerinin kendilerini mağdur ettiğini söyleyen Ender Şamlıoğlu "Trabzon'a gidiyorduk. Arabanın sol tarafından klimalardan hep su aktı. Ben bu şikayetimi dile getirdim şoför beye. Muavin gelerek peçeteyle orayı sildi. Bir yarım saat daha gittik yine akmaya başladı. Bu sefer aracın içerisinde garip bir gaz kokusu oldu. Ben de insanım sağlığımı düşünmek zorundayım. En sonunda dayanamadık, otobüsü buraya çektik. Polisler de geldi ama ellerinden bir şey gelmedi. Ben para iadesi istedim ve beni buradan İstanbul'a götürecek ekstra para iadesi daha istedim. Vermediler. Ben de bavulumu aldım indim. Gerekli hukuki işlemleri yapacağım" dedi. 10'a yolcu yolculuğa devam etmeyi kabul etmeyerek şikayetçi oldu.
Araçtan inen yolcular otobüs firmasından şikayetçi oldu.
Araçtan inen yolcular otobüs firmasından şikayetçi oldu.
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