Hayali Fons!

Türkiye genelinde 132 bin 222 kişiden 1 milyar 140 milyon lira toplayan Çiftlik Bank'a benzer bir sistem İzmir'de kuruldu. Buna göre geçen yılın ortasında FONS unvanı ile çeşitli A Kazanç Plus ve Fons Danışmanlık gibi 4 şirket açıldı. Bu firmalar, gayrimenkul, hayvancılık ve enerji alanında yatırım yapılacağını açıkladı. Sonra da üyeler sisteme dahil edilmeye başlandı. Üyelere, yapacakları yatırımların bir fonda toplanacağı ve belirlenen alanlara yatırım yapılacağı ayrıca yatırım sonrası elde edilen kârın dağıtılacağı vurgulandı. Söz konusu projeler devam ederken, geçen yılın sonunda Ankara Bala'da 480 dönüm üzerine kurulu çiftlik yatırımı yapıldığı açıklandı. beş bin hayvan kapasiteli tesise 27 milyon liralık yatırım yapılacağı belirtildi. Ancak çiftliğe 50 kadar hayvan getirildikten sonra, faaliyetin durdurulduğu anlaşıldı. Sisteme yeni üye girişleri bu yılın başında azalmaya başladı. Bu durum, üyelere yapılacak ödemelerin aksamasına neden oldu. Geçen Mart ayı sonunda ise şirket hesaplarına, sulh ceza hakimliği kararı ile bloke konuldu. Bloke kararının, MASAK talebi sonrası konulduğu anlaşıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin FONS şirketlerine yönelik inceleme yaptığı öğrenildi.
Tamer Budak, topladıkları paranın 17 milyon lira olduğunu ve 24 milyon TL'yi üyelere dağıttıklarını söyledi.
KAÇMA NİYETİMİZ YOK
FONS A.Ş. CEO'su Tamer Budak, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Evet hesaplara bloke konuldu bu doğru. Hesaplara bloke konulduktan sonra üye alımını durdurduk. Ancak insanlara ödeme yapma konusunda yoğun bir çabamız var. Mağdur olan 500 kadar üyemiz var. Art niyetli bir yaklaşımımız yok. Yine kaçma gibi bir niyetimiz de yok olmadı da. Bu sistem bir ponzi sistemi olarak görülebilir. Ancak biz bunu böyle görmüyoruz. Burada bir kazanç modeli söz konusu. Ankara Bala'da 480 dönüm arazi üzerinde kurulu büyük bir çiftlik yatırımını gündeme aldık. Ancak Çiftlik Bank olayı patlayınca, bize zarar vereceğini düşünerek, bu projeyi tümden durdurmadık ancak faaliyetleri yavaşlattık."
YAKUT 16, ZÜMRÜT 32 BİN TL
Sisteme dahil olmak için 5 bin TL ile 60 bin TL arasında değişen paketler alınıyor. "Akik", "Kuvars", "Yakut" "Zümrüt..." adı verilen paketlerden birini alanların günlük, aylık ve yıllık kazançlarının ne kadar olacağı belirtiliyor. Safir adı verilen paket için 8 bin, zümrüt için 32 bin, yakut için 16 bin, hologo-3 isimli pakete dahil olmak için ise 60 bin TL bedel ödeniyor..
Tamer Budak, topladıkları paranın 17 milyon lira olduğunu ve 24 milyon TL'yi üyelere dağıttıklarını söyledi.
KAÇMA NİYETİMİZ YOK
FONS A.Ş. CEO'su Tamer Budak, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Evet hesaplara bloke konuldu bu doğru. Hesaplara bloke konulduktan sonra üye alımını durdurduk. Ancak insanlara ödeme yapma konusunda yoğun bir çabamız var. Mağdur olan 500 kadar üyemiz var. Art niyetli bir yaklaşımımız yok. Yine kaçma gibi bir niyetimiz de yok olmadı da. Bu sistem bir ponzi sistemi olarak görülebilir. Ancak biz bunu böyle görmüyoruz. Burada bir kazanç modeli söz konusu. Ankara Bala'da 480 dönüm arazi üzerinde kurulu büyük bir çiftlik yatırımını gündeme aldık. Ancak Çiftlik Bank olayı patlayınca, bize zarar vereceğini düşünerek, bu projeyi tümden durdurmadık ancak faaliyetleri yavaşlattık."
YAKUT 16, ZÜMRÜT 32 BİN TL
Sisteme dahil olmak için 5 bin TL ile 60 bin TL arasında değişen paketler alınıyor. "Akik", "Kuvars", "Yakut" "Zümrüt..." adı verilen paketlerden birini alanların günlük, aylık ve yıllık kazançlarının ne kadar olacağı belirtiliyor. Safir adı verilen paket için 8 bin, zümrüt için 32 bin, yakut için 16 bin, hologo-3 isimli pakete dahil olmak için ise 60 bin TL bedel ödeniyor..
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