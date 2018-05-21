Sarı kıskaç!

Taksici, Uber kavgası bir türlü bitmedi. Saldırılara bir yenisi eklendi. Olay dün İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Uygulama üzerinden çağrı alan Uber sürücüsü Ersen A., aracıyla bir AVM'nin önüne gitti. Müşterilerini aldı, yoluna devam etmek istedi. Ancak aracının önünü bir anda taksiciler kesti. Bunun üzerine sürücü yolculara ve kendine zarar gelmemesi için kapılarını kilitleyerek, saldırganların gitmesini bekledi. Taksiciler araca zarar vererek, tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından AVM'nin önünden ayrılan sürücü, yolcuları bıraktıktan sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Tehdit savurdular.
Araca vurdular.
Önünü kestiler.
Tehdit savurdular.
Araca vurdular.
Önünü kestiler.
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