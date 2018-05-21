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Sarı kıskaç!

Esenyurt’ta taksiciler, aracının etrafını sardı. Tekme tokat saldırdı. Sürücü soluğu karakolda aldı...

Sarı kıskaç!
Taksici, kavgası bir türlü bitmedi. Saldırılara bir yenisi eklendi. Olay dün Esenyurt'ta meydana geldi. Uygulama üzerinden çağrı alan Uber sürücüsü Ersen A., aracıyla bir AVM'nin önüne gitti. Müşterilerini aldı, yoluna devam etmek istedi. Ancak aracının önünü bir anda taksiciler kesti. Bunun üzerine sürücü yolculara ve kendine zarar gelmemesi için kapılarını kilitleyerek, saldırganların gitmesini bekledi. Taksiciler araca zarar vererek, tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından 'nin önünden ayrılan sürücü, yolcuları bıraktıktan sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



Tehdit savurdular.



Araca vurdular.



Önünü kestiler.
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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