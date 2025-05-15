Bakan Şimşek'ten dezenflasyon açıklaması: "Finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından finansal piyasalardaki görünümün iyileştiğini açıkladı.

Bakan Şimşek'in paylaşımı (Sosyal medya)

Bir tablo paylaşan Şimşek, "Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar arttı. Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır." dedi.

Finansal göstergeler iyileşiyor (Sosyal medya)



İşte Bakan Şimşek'in açıklaması:

Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor.

Yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk primi (CDS) gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı.

Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar arttı.

Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır.

Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.