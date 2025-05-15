Temettü bekleyenler dikkat! 7 şirket kararını açıkladı: İşte kazandıracak hisseler

Açıklanan kararlara göre bazı şirketler bu yıl kar payı dağıtımı yapmazken, bazıları ise belirli oranlarda temettü dağıtacaklarını bildirdi.
Açıklanan kararlara göre bazı şirketler bu yıl kar payı dağıtımı yapmazken, bazıları ise belirli oranlarda temettü dağıtacaklarını bildirdi.
Temettü kararı: Dağıtmayacak
Brüt Temettü: —
Net Temettü: —
Temettü Tarihi: —
Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Asce GYO, bu yıl kâr payı dağıtımı yapmama kararı aldı.
Temettü kararı: Genel Kurul kararıyla 2 taksit halinde
Brüt Temettü: 0,3921568 TL (iki taksit)
Net Temettü: 0,3333332 TL (iki taksit)
Temettü Tarihi: Henüz açıklanmadı
Taşımacılık sektörünün önde gelen isimlerinden Gür-Sel Turizm, yatırımcısını iki taksitli ödeme modeliyle sevindirmeyi hedefliyor.
Temettü kararı: Dağıtmayacak
Brüt Temettü: —
Net Temettü: —
Temettü Tarihi: —
Makine imalat sanayisindeki bu şirket de bu yıl yatırımcısına temettü vermeme kararı aldı.
Temettü kararı: Genel Kurul kararıyla 2 taksit
Brüt Temettü: 1,8181818 TL
Net Temettü: 1,5454545 TL
Temettü Tarihi:
Telekomünikasyon devi Turkcell, yatırımcısına yıl içerisinde iki ayrı tarihte ödeme yapacak. Yüksek temettü oranı dikkat çekiyor.
Temettü kararı: Yönetim Kurulu kararıyla
Brüt Temettü: 0,05 TL
Net Temettü: 0,05 TL
Temettü Tarihi: Henüz açıklanmadı
Gayrimenkul yatırım ortaklığı alanındaki MHR GYO, düşük miktarda da olsa temettü dağıtacağını duyurdu.
Temettü kararı: Dağıtmayacak
Brüt Temettü: —
Net Temettü: —
Temettü Tarihi: —
Yalıtım ve tecrit ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Berkosan, 2025 yılı için kâr dağıtımı planlamadığını açıkladı.
Temettü kararı: Dağıtmayacak
Brüt Temettü: —
Net Temettü: —
Temettü Tarihi: —
Tekstil sektörünün öne çıkan firmalarından Rubenis, bu yıl kâr payı dağıtımı yapmayacak.
Kimi şirketlerin temettü kararı yatırımcılarını sevindirirken, bazı firmaların dağıtım yapmaması hayal kırıklığı yarattı. Temettü yatırımcılığı stratejisini izleyenler için özellikle Turkcell ve Gür-Sel Turizm gibi firmalar cazip birer fırsat sunuyor. Ancak yatırım kararı almadan önce şirketin genel finansal yapısı, geçmiş performansı ve sektörel riskler dikkatle analiz edilmeli.