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Temettü bekleyenler dikkat! 7 şirket kararını açıkladı: İşte kazandıracak hisseler

Borsa İstanbul’da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü yatırımcılar açısından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Halka açık 7 şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) temettü dağıtım kararlarını duyurdu.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 23:46 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 23:46
Temettü bekleyenler dikkat! 7 şirket kararını açıkladı: İşte kazandıracak hisseler

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Açıklanan kararlara göre bazı şirketler bu yıl kar payı dağıtımı yapmazken, bazıları ise belirli oranlarda temettü dağıtacaklarını bildirdi.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🏢 1. Asce GYO (ASGYO)

Temettü kararı: Dağıtmayacak
Brüt Temettü:
Net Temettü:
Temettü Tarihi:

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Asce GYO, bu yıl kâr payı dağıtımı yapmama kararı aldı.

🚌 2. Gür-Sel Turizm (GRSEL)

Temettü kararı: Genel Kurul kararıyla 2 taksit halinde
Brüt Temettü: 0,3921568 TL (iki taksit)
Net Temettü: 0,3333332 TL (iki taksit)
Temettü Tarihi: Henüz açıklanmadı

Taşımacılık sektörünün önde gelen isimlerinden Gür-Sel Turizm, yatırımcısını iki taksitli ödeme modeliyle sevindirmeyi hedefliyor.

🛠 3. Meka Global (MEKAG)

Temettü kararı: Dağıtmayacak
Brüt Temettü:
Net Temettü:
Temettü Tarihi:

Makine imalat sanayisindeki bu şirket de bu yıl yatırımcısına temettü vermeme kararı aldı.

📱 4. Turkcell (TCELL)

Temettü kararı: Genel Kurul kararıyla 2 taksit
Brüt Temettü: 1,8181818 TL
Net Temettü: 1,5454545 TL
Temettü Tarihi:

  • Taksit: 20 Haziran
  • Taksit: 26 Aralık

Telekomünikasyon devi Turkcell, yatırımcısına yıl içerisinde iki ayrı tarihte ödeme yapacak. Yüksek temettü oranı dikkat çekiyor.

🏠 5. MHR GYO (MHRGY)

Temettü kararı: Yönetim Kurulu kararıyla
Brüt Temettü: 0,05 TL
Net Temettü: 0,05 TL
Temettü Tarihi: Henüz açıklanmadı

Gayrimenkul yatırım ortaklığı alanındaki MHR GYO, düşük miktarda da olsa temettü dağıtacağını duyurdu.

🧱 6. Berkosan (BRKSN)

Temettü kararı: Dağıtmayacak
Brüt Temettü:
Net Temettü:
Temettü Tarihi:

Yalıtım ve tecrit ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Berkosan, 2025 yılı için kâr dağıtımı planlamadığını açıkladı.

🧵 7. Rubenis Tekstil (RUBNS)

Temettü kararı: Dağıtmayacak
Brüt Temettü:
Net Temettü:
Temettü Tarihi:

Tekstil sektörünün öne çıkan firmalarından Rubenis, bu yıl kâr payı dağıtımı yapmayacak.

🔍 Yatırımcılar Ne Yapmalı?

Kimi şirketlerin temettü kararı yatırımcılarını sevindirirken, bazı firmaların dağıtım yapmaması hayal kırıklığı yarattı. Temettü yatırımcılığı stratejisini izleyenler için özellikle Turkcell ve Gür-Sel Turizm gibi firmalar cazip birer fırsat sunuyor. Ancak yatırım kararı almadan önce şirketin genel finansal yapısı, geçmiş performansı ve sektörel riskler dikkatle analiz edilmeli.

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