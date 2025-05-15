3600-4700-4800 primde şartlar yenilendi: SGK girişi 1999, 2010, 2015 olan emekliye altın tepside tazminat hesabı
Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri olan kıdem tazminatı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yasalara göre işten kendi isteğiyle istifa eden çalışanlar kıdem tazminatı alamıyor. Ancak bazı istisnai durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yazısıyla kıdem tazminatı almak mümkün olabiliyor. İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 15.05.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 14:50