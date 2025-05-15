3600-4700-4800 primde şartlar yenilendi: SGK girişi 1999, 2010, 2015 olan emekliye altın tepside tazminat hesabı

İkinci Dönem: 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 Arası Sigorta Girişi Olanlar

Bu dönemde ise iki farklı seçenek var. Kadın ya da erkek fark etmeksizin 7000 günü tamamlayan çalışanlar, yaş beklemeden istifa ederek kıdem tazminatı alabiliyor. Ancak bu kadar primi olmayanlar için ikinci bir yol daha mevcut: 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi.