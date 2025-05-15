Kadraj Galeri Kadraj İkon 3600-4700-4800 primde şartlar yenilendi: SGK girişi 1999, 2010, 2015 olan emekliye altın tepside tazminat hesabı

3600-4700-4800 primde şartlar yenilendi: SGK girişi 1999, 2010, 2015 olan emekliye altın tepside tazminat hesabı

Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri olan kıdem tazminatı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yasalara göre işten kendi isteğiyle istifa eden çalışanlar kıdem tazminatı alamıyor. Ancak bazı istisnai durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yazısıyla kıdem tazminatı almak mümkün olabiliyor. İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 15.05.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 14:50
3600-4700-4800 primde şartlar yenilendi: SGK girişi 1999, 2010, 2015 olan emekliye altın tepside tazminat hesabı

Çalışanların en çok merak ettiği konuların başında emeklilik yaşı gelirken, bir diğer önemli başlık da kıdem tazminatı oluyor. Özellikle emeklilik planları yapan milyonlarca çalışan için bu konuda önemli bir detay öne çıkıyor. Belirli şartları sağlayanlar işlerinden kendi istekleriyle ayrılsalar bile kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliyor.

3600-4700-4800 primde şartlar yenilendi: SGK girişi 1999, 2010, 2015 olan emekliye altın tepside tazminat hesabı

İşe Giriş Tarihine Göre Kıdem Tazminatında Yeni Dönem: 4600 Günle Hak Kazanmak Mümkün

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emeklilikte yaş dışındaki şartları belirleyen en kritik unsur, sigortalının işe başladığı tarih. Özellikle kıdem tazminatı söz konusu olduğunda bu tarih, çalışanların hangi prim gününe tabi olduğunu ve hangi şartlarla tazminat alabileceğini belirliyor. İşe giriş tarihine göre üç ayrı dönem ortaya çıkıyor ve her biri farklı kuralları içeriyor.

3600-4700-4800 primde şartlar yenilendi: SGK girişi 1999, 2010, 2015 olan emekliye altın tepside tazminat hesabı

Birinci Dönem: 8 Eylül 1999 Öncesi Sigorta Girişi Olanlar

Bu döneme dahil olan sigortalılar için kıdem tazminatı alabilmenin yolu 3600 prim gününü doldurmaktan geçiyor. En az 10 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olan çalışanlar, yaş dışında emeklilik şartlarını sağladıklarını belgeledikleri takdirde istifa ederek kıdem tazminatlarını alabiliyor. Ancak unutulmamalı: SGK'dan alınacak yazı, bu hakkın kullanılması için olmazsa olmaz şart.

3600-4700-4800 primde şartlar yenilendi: SGK girişi 1999, 2010, 2015 olan emekliye altın tepside tazminat hesabı

İkinci Dönem: 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 Arası Sigorta Girişi Olanlar

Bu dönemde ise iki farklı seçenek var. Kadın ya da erkek fark etmeksizin 7000 günü tamamlayan çalışanlar, yaş beklemeden istifa ederek kıdem tazminatı alabiliyor. Ancak bu kadar primi olmayanlar için ikinci bir yol daha mevcut: 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi.

3600-4700-4800 primde şartlar yenilendi: SGK girişi 1999, 2010, 2015 olan emekliye altın tepside tazminat hesabı

Örneğin 1999 yılında sigortalı olan biri için 25 yıllık süre bu yıl 9 Eylül'de tamamlanıyor. Bu durumda çalışan, SGK'dan yazı alarak işverene sunmak suretiyle kıdem tazminatını talep edebiliyor.