'Hoş't olmadı!

Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu Eren İnönü, köpek yüzünden komşusuyla karşı karşıya geldi. İstanbul'da yaşayan ve yaz aylarını Bodrum'un Cennetköy Sitesi'ndeki yazlık villasında geçiren Eren İnönü, 2 yıl önce 26 yıllık komşusu ekonomist Edna Surujon'un 'Mila' isimli köpeğinin geceleri sürekli havladığını ve bahçesini pislettiğini iddia etti. Komşusuna dava açıp, köpeğin siteden tahliyesini istedi. Davanın 3'üncü duruşması Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleşti. Duruşmada, İnönü'nün eşi Şirin İnönü tanık olarak dinlendi. Şirin İnönü, Surujon'un köpeği 'Mila'nın kendilerini rahatsız ettiğini belirtti. İnönü, bu gerekçelerle köpeğe sitede bakılmamasını istedi. Surujon ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Mila'nın 3 kilo ağırlığında, kesinlikle sesi çıkmayan bir köpek olduğunu bildirdi. Köpeğini tasma ile dolaştırdığını öne süren Surujon, pisliklerini arkasından hijyenik eldiven ile caddede ve sokakta bile toplayıp çöpe attığını da dile getirdi. Hakim, tarafların dinlemesinin ardından 5 Temmuz'da keşif yapılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.
İnönü çifti, yargıya intikal ettiği gerekçesiyle konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.
İnönü çifti, yargıya intikal ettiği gerekçesiyle konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.
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