Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur duruşma öncesi ateş püskürdü: İşimize göz diktiniz!

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sular bir türlü durulmadı. Aile arasında yaşanan gerginlik cenazeye de yansımış ve Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni arasında kavga çıkmıştı.
Tabutun başında yaşanan gerginlik günlerce magazin manşetlerinde yer alırken takip edilen günlerde peş peşe açıklamalar ve imalı paylaşımlar da gelmişti.
Tuğçe Tayfur'dan o paylaşımlara bir yenisi daha ekledi. Tayfur, sosyal medya hesabında isim vermeden adeta ateş püskürdü.
Çocuklarının bir videosunu yayınlayan Tayfur, şu ifadeleri kullandı: "Gece gündüz çalışarak evlatlarımız için çabaladığımız işimize göz diktiniz. Milyonlarca zarara uğrattınız! Yaşlı bir adamı aldığı ilaçların ağırlığından manipüle edip düşman ettiniz. Şu an duruşma başlamak üzere. Ya Allah bismillah Allah-u Ekber! Ne diyeyim ki? Biz kalkarız ayağa da bu çocukların hakkını siz nasıl ödersiniz bakacağız"
NE OLMUŞTU?
Ferdi Tayfur, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açmıştı. Kızı Tuğçe Tayfur ise sosyal medyadan tepki göstermişti.
Ferdi Tayfur avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabında şu açıklamayı yapmıştı:
"Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenlerden dolayı müvekkilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazadan kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz"
"TAYFUR SOY İSMİMİ BANA LEYLEKLER VERMEDİ"
Tuğçe Tayfur ise şunları söylemişti: "Tayfur soy ismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim. Şarkılarına gelince de 'Babamın Şarkıları' albümünün temel amacı senin o dönem rahatsızlığından dolayı şarkı söyleyememenden kaynaklı, yeni neslinde şarkılarını hatırlamaları bilmeleriydi. Bu bir projeydi. O albümde de seçilen şarkılar tamamen söz müzik sana ait olanlardı, özellikle onlar seçilmişti. Yoksa ben de bilirdim Ahmet ağabeyin yazdığı daha çok bilinen 'Bana Sor' gibi şarkıları söylemeyi. Albümün bütün giderleri de sevgili Bülent Seyhan tarafından yapıldı. Bir kuruşun geçtiyse bana evlatlarımın hayrını görmeyeyim! Neyin düşmanlığı bu? Yeğenin arkamdan konuştu diye sesimi çıkardım diye bu nasıl kin? Al yeğenlerin senin olsun baba! Ben arkandan iş çevirmiyorum, neyse söylüyorum, senden bir kuruş istemiyorum, Al soyadın senin olsun. Peki"
"ÇOCUKLARIMIN RIZKINI SİZE YEDİRMEYECEĞİM"
Tuğçe Tayfur, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada şu sözleri kullanmıştı:
"Genelde çocuklar mal mülk peşine düşer. Burada baba ve yeğeninin mal mülk peşine düşmesini hayretle izliyorum. Marka hesabıma bloke koydurmuşsun. Benim çocuklarımın rızkına yani. Ama üzgünüm. Sen ve senin yanındakilerin istedikleri olmayacak ve ben çocuklarımın rızkını size yedirmeyeceğim! 'Tuğçe Tayfur' fikri sinai mülkiye hakları marka patent hakları 2023'te tarafımızca alındı. Çünkü gelecekte bunu yapacağınızı, seni parmaklarında oynatacaklarını biliyordum ne acı ki. Umarım yanlışından dönersin"