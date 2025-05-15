Alina Boz’un zayıflama sırrı bu tohumda saklı! Yıllardır böyle formunu koruyor

İsterseniz zeytinyağlı soğan ve yeşil mercimekle karıştırıp doyurucu bir salata da yapa

Üzerine yoğurt ya da bir dilim avokado da eklenebilir.

🌿 GREÇKANIN (KARABUĞDAYIN) FAYDALARI

✅ 1. Glutensizdir

Greçka aslında bir tahıl değil, bir tohumdur. Bu yüzden doğal olarak gluten içermez. Çölyak hastaları ve gluten intoleransı olan bireyler için güvenli bir alternatiftir.

✅ 2. Uzun Süre Tok Tutar

Greçka yüksek lif ve protein içeriğiyle sindirimi yavaşlatır, kan şekeri seviyesini dengeler ve uzun süre tok kalmanı sağlar. Bu özelliği sayesinde diyet yapanların vazgeçilmezidir.

✅ 3. Kalp Sağlığını Destekler

İçerdiği rutin adlı antioksidan, damar sağlığını korur ve kolesterol seviyesini dengeler. Aynı zamanda kan basıncını düşürmede etkilidir.