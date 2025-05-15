SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Alina Boz’un zayıflama sırrı bu tohumda saklı! Yıllardır böyle formunu koruyor

Ekranların sevilen ismi Alina Boz'un zayıflık sırrı gün yüzüne çıktı. Oyuncunun yıllardır formunu nasıl koruduğu merak edilirken, uyguladığı doğal ve besleyici diyet yöntemi herkesi şaşırttı. 5 yıl önce verdiği bir röportajda zayıflık sırrını anlatan Boz'un diyet rutinini sizler için derledik.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 16:21 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 16:21
Alina Boz’un zayıflama sırrı bu tohumda saklı! Yıllardır böyle formunu koruyor

Hem güzelliğiyle hem oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Alina Boz'un zayıf ve fit görünümünün sırrı ortaya çıktı. Boz'un geleneksel beslenme tarzlarından uzak durarak son dönemin gözde tahılı greçkaya yöneldiği ortaya çıktı.

Alina Boz’un zayıflama sırrı bu tohumda saklı! Yıllardır böyle formunu koruyor

🎯 ALİNA BOZ'UN ZAYIFLIK SIRRI

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla olduğu kadar zarif fiziğiyle de dikkat çeken Alina Boz'un özel bir beslenme programı uyguladığı öğrenildi. Oyuncunun yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Boz, formunu yıllardır greçka (karabuğday) diyetiyle koruyor.

Sağlıklı yaşamı bir hayat biçimi haline getiren Alina Boz'un bu diyeti sadece zayıflamak için değil, aynı zamanda sindirim sistemini rahatlatmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve toksinlerden arınmak için tercih ettiği belirtiliyor.

Alina Boz’un zayıflama sırrı bu tohumda saklı! Yıllardır böyle formunu koruyor

🥗 GREÇKA DİYETİ NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Greçka, yani karabuğday, gluten içermeyen ve yüksek lif oranıyla bilinen bir tahıl alternatifidir. Tok tutucu özelliği sayesinde gün boyu enerjik kalmayı sağlar. Alina Boz'un uyguladığı diyetin ana mantığı ise şu şekilde:

  • Sabah: Haşlanmış greçka, az tuzlu lor peyniri veya yoğurtla birlikte tüketiliyor.

  • Öğle: Sebzelerle harmanlanmış greçka salatası veya buharda pişmiş greçka ve haşlanmış yumurta.

  • Akşam: Hafif sebze çorbası ve yanında bir porsiyon greçka.

  • Gün boyunca ise en az 2 litre su tüketimi ve şekersiz bitki çayları tercih ediliyor.

Alina Boz’un zayıflama sırrı bu tohumda saklı! Yıllardır böyle formunu koruyor

🥣 TEMEL KARABUĞDAY (GREÇKA) TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 su bardağı karabuğday (greçka)

  • 2 su bardağı sıcak su

  • 1 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (isteğe bağlı)

  • bilirsiniz.

Alina Boz’un zayıflama sırrı bu tohumda saklı! Yıllardır böyle formunu koruyor

Yapılışı:

  1. Karabuğdayı bol suyla güzelce yıkayın.

  2. Bir tencereye greçkayı alın ve üzerine 2 su bardağı sıcak suyu ekleyin.

  3. Tuz ve zeytinyağını ekleyin (isteğe bağlı).

  4. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve kapağını kapatın.

  5. Kısık ateşte suyunu çekene kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

  6. Ocaktan aldıktan sonra 5 dakika demlenmeye bırakın.

Alina Boz’un zayıflama sırrı bu tohumda saklı! Yıllardır böyle formunu koruyor

Servis Önerisi:

  • Yanına haşlanmış sebzeler (brokoli, havuç, kabak) ekleyerek sağlıklı bir öğün elde edebilirsiniz.

  • Üzerine yoğurt ya da bir dilim avokado da eklenebilir.

  • İsterseniz zeytinyağlı soğan ve yeşil mercimekle karıştırıp doyurucu bir salata da yapa

Alina Boz’un zayıflama sırrı bu tohumda saklı! Yıllardır böyle formunu koruyor

🌿 GREÇKANIN (KARABUĞDAYIN) FAYDALARI

✅ 1. Glutensizdir

Greçka aslında bir tahıl değil, bir tohumdur. Bu yüzden doğal olarak gluten içermez. Çölyak hastaları ve gluten intoleransı olan bireyler için güvenli bir alternatiftir.

✅ 2. Uzun Süre Tok Tutar

Greçka yüksek lif ve protein içeriğiyle sindirimi yavaşlatır, kan şekeri seviyesini dengeler ve uzun süre tok kalmanı sağlar. Bu özelliği sayesinde diyet yapanların vazgeçilmezidir.

✅ 3. Kalp Sağlığını Destekler

İçerdiği rutin adlı antioksidan, damar sağlığını korur ve kolesterol seviyesini dengeler. Aynı zamanda kan basıncını düşürmede etkilidir.

Alina Boz’un zayıflama sırrı bu tohumda saklı! Yıllardır böyle formunu koruyor

✅ 4. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Yüksek manganez, magnezyum, çinko ve demir içeriği sayesinde vücudun bağışıklık sistemini destekler. Yorgunluk, halsizlik gibi belirtilerin azalmasına yardımcı olur.

✅ 5. Kan Şekerini Dengeler

Düşük glisemik indeksli bir gıdadır. Özellikle tip 2 diyabet hastaları için kan şekerini ani yükseltmez. Düzenli tüketildiğinde insülin direnciyle mücadelede etkilidir.

Alina Boz’un zayıflama sırrı bu tohumda saklı! Yıllardır böyle formunu koruyor

✅ 6. Sindirim Sistemini Rahatlatır

Yüksek lif oranı sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kabızlık sorununu azaltır ve bağırsak florasını destekler.

✅ 7. Kas ve Kemik Sağlığını Korur

İçerdiği yüksek kaliteli protein ile kas onarımını destekler. Magnezyum ve fosfor sayesinde kemik yoğunluğunu artırır.

Alina Boz’un zayıflama sırrı bu tohumda saklı! Yıllardır böyle formunu koruyor

Fotoğraflar: Instagram, Takvim Fotoğraf Arşivi