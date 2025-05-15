Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in ilk göz ağrısı Karan 6 yaşına girdi! İşte doğum gününden kareler...

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit , 2017 yılında dünyaevine girdi.

Ünlü çift, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'e kavuşan ünlü çift, sosyal medya hesaplarında çocuklarına sık sık yer verdi.

Fahriye Evcen , son olarak büyük oğlu Karan'ın doğum günü partisinden paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe konseptli partiden kareler yayınlayan Evcen, paylaşımının altına "İyi ki doğdun kıymetlim" notunu ekledi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.