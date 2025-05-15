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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in ilk göz ağrısı Karan 6 yaşına girdi! İşte doğum gününden kareler...

2017 yılında dünyaevine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in bu evlilikten Karan ile Kerem adlarında iki evladı oldu. Ünlü çiftin ilk göz ağrıları Karan, 6 yaşına bastı. Karan için doğum günü partisi organize eden ünlü çiftten Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Fahriye Evcen'in paylaşımına beğeni yağarken doğum günü konsepti dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 15:54 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 15:54
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in ilk göz ağrısı Karan 6 yaşına girdi! İşte doğum gününden kareler...

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girdi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in ilk göz ağrısı Karan 6 yaşına girdi! İşte doğum gününden kareler...

Ünlü çift, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'e kavuşan ünlü çift, sosyal medya hesaplarında çocuklarına sık sık yer verdi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in ilk göz ağrısı Karan 6 yaşına girdi! İşte doğum gününden kareler...

Fahriye Evcen, son olarak büyük oğlu Karan'ın doğum günü partisinden paylaşımda bulundu.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in ilk göz ağrısı Karan 6 yaşına girdi! İşte doğum gününden kareler...

Fenerbahçe konseptli partiden kareler yayınlayan Evcen, paylaşımının altına "İyi ki doğdun kıymetlim" notunu ekledi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in ilk göz ağrısı Karan 6 yaşına girdi! İşte doğum gününden kareler...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in ilk göz ağrısı Karan 6 yaşına girdi! İşte doğum gününden kareler...

Sosyal medya kullanıcıları, paylaşıma beğeni ve yorum yağdırırken Karan'ın yeni yaşını kutladı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in ilk göz ağrısı Karan 6 yaşına girdi! İşte doğum gününden kareler...

Karan'ın doğum gününden kareler...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in ilk göz ağrısı Karan 6 yaşına girdi! İşte doğum gününden kareler...

Karan'ın doğum gününden kareler...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in ilk göz ağrısı Karan 6 yaşına girdi! İşte doğum gününden kareler...

Karan'ın doğum gününden kareler...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in ilk göz ağrısı Karan 6 yaşına girdi! İşte doğum gününden kareler...

Karan'ın doğum gününden kareler...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in ilk göz ağrısı Karan 6 yaşına girdi! İşte doğum gününden kareler...

Karan'ın doğum gününden kareler...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in ilk göz ağrısı Karan 6 yaşına girdi! İşte doğum gününden kareler...

Karan'ın doğum gününden kareler...