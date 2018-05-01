Muğla Seydikemer'de ilginç bir olay yaşandı. Yılda 500 bin kişinin gezdiği Saklıkent Kanyonu'nun sarp kayalıklarında Ziya Eldemir'e ait keçi, 20 gündür mahsur kaldı. Mahalle sakinleri keçiye ulaşmaya cesaret edemezken, Eldemir'in komşusu Musa Darıcı (23) keçiyi kurtarabileceğini anlattı. Kendi imkanlarıyla sarp kayalıklardan 50 metre aşağı inen Darıcı, keçiyi kurtaramadığı gibi kendisi de mahsur kaldı. Darıcı, bir süre geri çıkmak için çaba gösterirken başarılı olamadı. Mahalle sakinleri, yardım çağırdı. Bölgeye giden AFAD ve AKUT ekipleri, halatlar yardımıyla 50 metre aşağı inerek Darıcı'ya ulaştı. Darıcı ve keçi, 5 saatlik operasyon sonucu halatlar yardımıyla yukarı çıkarılarak kurtarıldı.
Keçi inadı
Musa Darıcı, komşusunun keçisini kurtarmak isterken kayalıklarda mahsur kaldı. 5 saatlik operasyonla kurtarıldı
- 01 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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