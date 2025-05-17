Gazze ağlıyor

Eli kanlı katiller, Gazze'ye bir güneyden, bir kuzeyden bomba yağdırdı. Son 5 günde 300'e yakın kişinin canını aldı.



İsrail'in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eli kanlı katilleri, üç gün önce Gazze'nin güneyindeki hastaneyi yerle bir etti. En az 150 kişi, hayatını kaybetti. Önceki gece sabaha kadar da Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 11 evi hedef seçti. Bombardımanda en az 100 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda Gazzeli'nin de enkaz altında olduğu bildirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının, Beyt Lahiya, Cibaliya, Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun beldelerinin sokaklarında beklediği, yoğun saldırı nedeniyle kurtarma ekiplerinin onlara ulaşamadığını belirtti.



BEN COHEN İSRAL'İ KINIYORUM

ABD'li dondurma şirketi Ben & Jerry's kurucularından Ben Cohen, ABD Senatosu'nda "İsrail'i kınıyorum" dediği için gözaltına alındı.

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