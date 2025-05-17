Komşu kıskandı: Önce Lahey sonra Ankara

Türkiye'nin uluslararası gelişmelerdeki büyük rolü, Yunanistan'da gündem yarattı. Kathimerini gazetesi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti silahlı kuvvetlerini yeni silahlarla güçlendirirken Türk savunma sanayisi yükseliş döneminde" diye yazdı. "Erdoğan diplomatik sermaye biriktiriyor" başlıklı köşe yazısında ise bu haftanın Türkiye için olumlu gelişmelerle dolu olduğu vurgulandı. Ta Nea Gazetesi'nde de "Biz tren kazasıyla uğraşırken ve etrafımızda sismik, jeostratejik gelişmeler Erdoğan'ın stratejik aklı ile Türkiye lehine gelişiyor" yorumunu yaptı.



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