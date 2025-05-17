İstanbul’daki Rusya-Ukrayna zirvesinde karşılıklı 1000 esir değişimi kararı!

Dünyanın kilitlendiği İstanbul'daki Rusya-Ukrayna zirvesinden esir değişimi çıktı. Ateşkes konusunda görüşmelere devam kararı alındı.



Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan zirve ile ilgili iki gün boyunca baş döndüren diplomasi trafiği yaşandı. Başkan Erdoğan'ın arabuluculuğu sayesinde, Ukrayna heyeti, Rusya ile aynı masada buluştu. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde önce ABD ve Ukrayna heyeti aynı masa etrafında toplandı. Daha sonra Ukrayna ve Rusya heyeti, yine Bakan Fidan'ın başkanlığında aynı masada yer aldı.



Yaklaşık iki saat süren zirvenin ardından, Ukrayna-Rusya arısında barışa giden yolda, ilk adım atıldı. Barış zirvesinde Rus heyetine başkanlık yapan Medinskiy, "Görüşmelerde ateşkes masaya yatırıldı. Temasları sürdürmeye hazırız" açıklaması yaptı. Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, "Bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaştık" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN