;
Yol Durumu
  1. Tarihi dava
  2. Zarakol’da şiddet var!

İkramiye çıktı

Her gün kedisine 20 liralık sakatat ikram eden kasap , bu görüntü sayesinde iyi para kazanmaya başladı

İkramiye çıktı

Manisa Turgutlu'da 37 yıllık kasap İkram Korkmazer ile sakatatçı kedisi Yeşim'in hikayesi, Türkiye sınırlarını aştı. İngiltere'nin saygın gazeteleri, Rusya'nın ana haberleri, Japon ve İran basınında, videoları yer aldı. Korkmazer, video sayesinde fenomeni oldu. Dükkanda 4 yıldır yanında duran kediye sakatat verirken bir müşterinin çektiği video ve kendisinin de kayda aldığı görüntüler sosyal medyada yayınlanınca, ABD'den teklif aldı. Korkmazer, bu olayı şöyle anlattı: "Yeşim'in bana günlük 15 ila 20 liralık bir sakatat maliyeti var. Fakat bu masraftan asla gocunmadım. Yeşim sayesinde bana da başka bir kapı açıldı. Amerikalı basın kuruluşu Jukin Media, Yeşim'le olan bazı videolarımızın yayın hakkını satın aldı. Videolarımızın telifinden elde edilen gelirin yüzde 60'ı bana kalacak ama zaten amacım para kazanmak değildi." Korkmazer, kedinin sadece sakatat (dalak, yürek, böbrek, ciğer) yediğini, antrikotun yüzüne bile bakmadığını söyledi.

Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar