İkramiye çıktı

Manisa Turgutlu'da 37 yıllık kasap İkram Korkmazer ile sakatatçı kedisi Yeşim'in hikayesi, Türkiye sınırlarını aştı. İngiltere'nin saygın gazeteleri, Rusya'nın ana haberleri, Japon ve İran basınında, videoları yer aldı. Korkmazer, video sayesinde sosyal medya fenomeni oldu. Dükkanda 4 yıldır yanında duran kediye sakatat verirken bir müşterinin çektiği video ve kendisinin de kayda aldığı görüntüler sosyal medyada yayınlanınca, ABD'den teklif aldı. Korkmazer, bu olayı şöyle anlattı: "Yeşim'in bana günlük 15 ila 20 liralık bir sakatat maliyeti var. Fakat bu masraftan asla gocunmadım. Yeşim sayesinde bana da başka bir kapı açıldı. Amerikalı basın kuruluşu Jukin Media, Yeşim'le olan bazı videolarımızın yayın hakkını satın aldı. Videolarımızın telifinden elde edilen gelirin yüzde 60'ı bana kalacak ama zaten amacım para kazanmak değildi." Korkmazer, kedinin sadece sakatat (dalak, yürek, böbrek, ciğer) yediğini, antrikotun yüzüne bile bakmadığını söyledi.